Az elektromos autók megjelenésével egyesek szerint a tunerek jövője megkérdőjeleződhet. A belsőégésű motorok fokozatos eltűnése ténylegesen kevesebb lehetőséget ad a tuningolóknak, míg a lehetséges teljesítménymódosításokat a fedélzeti elektronika némileg "korlátozza".

A gyártókhoz hasonlóan a tuningcégeknek is alkalmazkodniuk kell. Ezt bizonyította most a Brabus ezzel a csodálatos EQS-sel, a csillagos cég zászlóshajójával, amelynek esztétikai részét jelentősen átalakították, de nem azért, hogy gyorsabb legyen, hanem hogy növeljék a hatótávját.

128 Fotó

A Brabus egy EQS 450 alapján készítette el a saját változatát, és számos aerodinamikai elemet áttervezve tovább javította az amúgy is nagyon alacsony, 0,20-as légellenállási együtthatót, ami rekordérték a széria elektromos autók kategóriájában. A Brabusnak sikerült további 7,2%-kal csökkentenie ezt az értéket, mivel a hátsó kerékjárati ívek előtt új légterelőkkel optimalizálták a légáramlást, míg elöl új spoiler, hátul pedig új diffúzor kapott helyet.

Ezek az aerodinamikai újítások teljes egészében szénszálas alkatrészekből készültek, hogy minimalizálják a súlyt és hét százalékkal növeljék a Mercedes EQS hatótávolságát, feltéve, hogy a sebességet 100 és 140 km/h között tartják. Új, egyrészes könnyűfém keréktárcsák állnak rendelkezésre 20 és 22 col között. A mérnökök emellett elöl 15 mm-rel, hátul pedig 20 mm-rel alacsonyabbra tették az autót.

Belül, bár ez nem igazán befolyásolja a választékot, a Brabus számos személyre szabható elemet kínál Alcantara, bőr és szénszálas anyagok széles választékával.

És a motorháztető alatt? A Brabus most az egyszer nem nyúlt semmihez. A Mercedes EQS 450 továbbra is két villanymotorral rendelkezik, amelyek együttes teljesítménye 333 lóerő és 528 Nm nyomaték. Mindkettőt 107,8 kWh-s akkumulátor hajtja. A hatótávot 780 km-ben jelentették be a WLTP ciklus szerint, de ezzel a kis edzéssel, a legengedékenyebb lábaknak talán sikerül a 800 km-es határt is túllépni!

