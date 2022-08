A Lexus tavaly év végén meglepett minket, amikor az anyavállalat Toyota bemutatta EV-stratégiáját, amely egy szupersportkocsi első pillantását is tartalmazta. Az Electrified Sport néven ismert, nulla károsanyag-kibocsátású teljesítménygép az év elején tette meg az utat Japánból Európába a 2022-es Goodwood Festival of Speedre. A még ebben az évtizedben érkező autó az LFA utódjaként szolgál majd, de a szívó V10-es helyett elektromos meghajtással.

A műszaki specifikációkat azonban nagyrészt továbbra is titok övezi, eltekintve a 700 kilométeres hatótávolságtól és a 0-ról 100 km/h-s sprintről a két másodperc eleji tartományban. Szerencsére a Top Gear magazin leült és elbeszélgetett a Lexus elnökével, Koji Satóval a rendkívül ígéretes Electrified Sport közúti megfelelőjéről. És itt jön a csavar - lehet, hogy az ember maga is kezelheti a váltót. Vagy valami ilyesmi.

A TG megtudta, hogy a kézi váltó élményét egy speciális szoftverrel szimulálnák, amely valószínűleg mesterségesen korlátozná az elektromos motor teljesítményét, hogy váltásra és feloldásra késztessen. A Ford a 2019-es SEMA kiállításon bemutatott Mustang Lithium EV-vel másképp járt el, mivel a koncepció egy valódi Getrag MT82 hatfokozatú kézi váltót használt, amelyhez egy Torsen differenciálmű küldte az erőt a hátsó tengelyre.

Ez még nincs kőbe vésve, mivel a hamis kézi váltó egyelőre csak kísérlet. Koji Sato tartózkodott attól, hogy bejelentse, mikor mutatják be az elektromos szuperautót, de megosztott néhány egyéb ízelítőt. Az Electrified Sport az összes nulla emissziós Lexus modellhez hasonlóan steer-by-wire kormányzással büszkélkedhet majd, és azt is elmondta, hogy a nyomatékvektorozás is napirenden van.

Szénszálas anyagot használnak majd "szükség szerint", és az akkumulátorok elhelyezése nem feltétlenül a padló alatt lesz, mert a Toyota szabadon csomagolhatja, amibe akarja, miután házon belül tervezi az akkumulátorait. Amikor a koncepcióautót eredetileg bemutatták, a Lexus említette, hogy szilárdtest-akkumulátorokat támogatnak majd, de Koji Sato a TG-nek azt mondta, hogy a technológiának még fejlődnie kell.

Frissítésképpen: a Toyota valószínűleg az első autógyártó lesz, amelyik szilárdtest-akkumulátort épít be egy szériaautóba. Ez 2025-re várható, de nem EV-ben, hanem hibridben.

