Általában a fejlesztés alatt álló járművek esetében az álcázás lekerül, ahogy közeledik a bemutató időpontja. Ebben az esetben azonban úgy tűnik, hogy a dolgok visszafelé haladnak. Kémfotósaink Németországban kapták lencsevégre ezt a Hyundai Ioniq 5 N-t, amely teljes testre kiterjedő álcafóliát visel, míg korábban egy sokkal egyszerűbb, sok területet szabadon hagyó fóliát láthattunk. Ezt megelőzően egyáltalán nem álcázott autókat láttunk. Mi a helyzet, Hyundai?

A fekete Ioniq 5 N tesztautókról szóló első észlelések szerint prototípusok voltak, bár ebben az esetben nem sok különbség van a prototípusok és a szériaautók között. Végül is az Ioniq 5 N még mindig egy Ioniq 5, de most már valódi N modelleket láthatunk a nyilvánosság előtt, szemben a nagyobb fékekkel és szaftosabb akkumulátorokkal felszerelt Ioniq 5-ösökkel. Úgy tűnik, hogy még a legutóbbi Ioniq 5 N észlelések is kockás csomagolást viselő Ioniq 5-ök voltak, szemben a valódi N modellekkel.

Szóval, mit láthatunk ezen a különleges álcázott Hyundaion? Továbbra is egy meglehetősen egyszerű fóliáról beszélünk, és egy agresszívebb első homlokfelületet takar a korábban látottakkal szemben. Kiemelkedő sarokszellőzők vannak, valószínűleg azért, hogy segítsenek hűteni a masszív első fékeket. A középső légbeömlő is nagyobb, és az egész arc egy kicsit vésettebbnek tűnik. Hátul is többet látunk belőle, és ha jobban megnézzük, akkor szinte láthatjuk a hátsó diffúzor bordáit. Ez eddig feltűnően hiányzott.

Természetesen a továbbfejlesztett fékekről és a nagyobb kerekekről, valamint a gumikról már sok szó esett. Ugyanez igaz az Ioniq 5 hajtásláncára is, amely az 577 lóerős összkerékhajtású Kia EV6 GT hajtásláncát hivatott tükrözni. Négy másodperc alatt éri majd el a 100 km/órás sebességet, de forrásaink szerint a Hyundai a futómű megerősítésén és a felfüggesztés finomításán is keményen dolgozik a jobb kezelhetőség érdekében.

Annak ellenére, hogy az álcázási szintek a korábbi észlelésekhez képest növekedtek, tudjuk, hogy a Hyundai egyre közelebb kerül a valódi bemutatkozáshoz. Ennek még az év vége előtt meg kell történnie.

