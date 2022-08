A 2022-es Monterey Autóhét már majdnem itt van. A 2022. augusztus 12. és 21. között megrendezésre kerülő autóközpontú rendezvénysorozaton számos autógyártó mutatja be járműveit a több ezer résztvevőnek. A Bentley bejelentette részvételét a rendezvényen, amelyen 103 járművet mutatnak be szerte a Monterey-félszigeten.

A brit márka "barátságos hatalomátvétele" augusztus 16-án kezdődik, amikor a Bentley-k karavánja Los Angelesből utazik a rendezvényre, éjszakai megállókkal. A Laguna Seca versenypályán 18-án lesz egy bemutató, ahol a Bentley elnök-vezérigazgatója, Adrian Hallmark a Blower Car Zero-t vezeti majd. A 2003-as Le Mans-i győztes Speed 8-as szintén tesz majd bemutató köröket Lagunában.

9 Fotó

A Bentley ezután a Home of Bentley-ben, a Pebble Beach-től mindössze 200 méterre található VIP-programjának ad otthont. Ezen az eseményen debütál majd a Bentley új, saját dizájncsapata által kifejlesztett, rendezvényekre jellemző megjelenése. Lesz egy, a The Macallan által szervezett esemény, ahol a whiskygyártó bejelenti az autómárkával való partnerségének következő szakaszát. A House of Bentley előtt naponta akár hat autót is kiállítanak, amelyek minden nap cserélődnek.

Eközben a Bentley augusztus 19-én a The Quailben mutatja be teljes modellpalettáját - múltját, jelenét és jövőjét. Egy Bentayga EWB Mulliner Galéria áll majd a középpontban, míg az első amerikai ügyfél Bacalar, a Bacalar No. 8, a fehér, kék és narancssárga színpalettájával kerül bemutatásra.

A show sztárja természetesen az új Bentley Batur lesz, amelyet a hét elején már belengettek. Az augusztus 21-én, magyar idő szerint hajnali 5-kor leleplezésre kerülő Batur a Bentley új formanyelvét viseli majd, és a márka közelgő elektromos járműveinek megjelenését is előrevetíti. A tervek szerint ez lesz a limitált szériás Bacalar utódja is.

A Bentley elektromos jövője azonban még évekre van. A márka első sorozatgyártású EV-jének bevezetése a közelmúltban késedelmet szenvedett. A jelenlegi terv szerint a járművet 2026-ban mutatják be.

