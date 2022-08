A VW Golf 1974-es bevezetése óta hihetetlenül sok motorváltozatot látott. Bár korábban volt egy nagyobb VR6-os, a negyedik generációs EA888-as négyhengeres a legerősebb hajtás, amelyet valaha a kompakt autóba szereltek. A 2,0 literes turbófeltöltős benzinmotor 333 lóerőt teljesít a Golf R "20 Years" modellben. Az R részleg új videója megmutatja, hogyan sikerült elérni az extra teljesítményt.

Bár a VW jelenleg az elektromos járművekről szól, a mérnököknek volt idejük dolgozni az összkerékhajtású járgányon, és további 13 lóerőt kicsikarni belőle. A szívó- és kipufogórendszerek módosításával a Golf négyhengeres motorja egy kicsit nagyobb teljesítményt kapott. A gázkar mindig teljesen nyitva marad, így a levegő nem tud többé felgyülemleni előtte, ami azonnali reakciót tesz lehetővé gyorsításkor.

10 Fotó

A turbófeltöltő további módosításai közé tartozott a holtjáték-csökkentő rendszer korszerűsítése a wastegate-szelep cseréjével a még gyorsabb gázreakció érdekében. Az autó még idén piacra kerül. Az ára 59 995 euró, azaz kb. 24 millió forint lesz. A "20 éves" kiadás csak egy évig készül.

De a valaha gyártott legerősebb sorozatgyártású Golf nem a legerősebb Golf, amit a VW valaha épített. A 2007-es wörthersee-i kiállításra a vállalat egy őrült (és működőképes) GTI W12-650-et épített egy Bentley Continental GT-ből származó 6,0 literes, duplaturbós W12-es motorral. Ez egy középmotoros koncepció volt, amely az ötös Golfra épült, és nevetséges 650 lóerővel rendelkezett, aminek köszönhetően 3,7 másodperc alatt sprintelt 0-ról 100 km/h-ra. Meglepő módon azonban a "20 Years" modell mindössze 0,9 másodperccel lassabb sprintelés közben.

2014-ben a VW bemutatta a Golf R400 koncepciót is, 400 lóerővel, és bár a Nürburgringen többször is látták teszteken, soha nem készült belőle sorozatgyártású modell. A pletykák szerint az autó az R420 nevet kapta volna, és 420 lóerős teljesítményével még a koncepciónál is nagyobb teljesítményt nyújtana. Elkaszálására azután került sor, hogy a cég K+F főnökének, Heinz-Jakob Neussernek a Dieselgate-ügy miatt vissza kellett vonulnia.

Lengyelországban két motoros elég szerencsétlen találkozását rögzítette egy fedélzeti kamera, a videót itt lehet megtekinteni.