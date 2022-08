Ma hivatalosan is Porsche-nap van a Motor1.comon, mivel a Stuttgartból érkező hírek nem akarnak leállni. Miután láttuk a felfrissített Cayenne Coupe GTS-t a Nürburgringen száguldozni, most egy még dögösebb Porsche járművet tesztelnek a híres pályán. Amit az alábbi galériában láthattok, az egy tesztprototípus, ami szerintünk a 718 Boxster Spyder RS.

Nem ez az első alkalom, hogy a hardcore Boxster tesztautóját látjuk, sőt, ez ugyanaz a prototípus, amelyet augusztus elején fotóztunk le. Ezúttal azonban az autó teteje nyitott, és láthatjuk, hogy a fejtámlákon hímzett Weissach-logók vannak, ami arra utal, hogy ez az autó a Weissach-csomaggal lehet felszerelve.

13 Fotó

A Weissach-csomagot először a 918 Spyder szupersportkocsihoz kínálták néhány évvel ezelőtt, könnyűszerkezetes alkatrészeket adva a járműhöz, hogy csökkentsék annak összsúlyát. Ez a csomag akkoriban elérhető volt néhány 911-es modellhez, és a sportautó-gyártó utalt arra, hogy más típusokhoz is bevezetheti, beleértve a Boxster/Cayman duót és a Cayenne-t.

Az üléseken látható Weissach-logótól eltekintve ez a prototípus változatlanul néz ki a korábban látott 718 Boxster Spyder RS képeihez képest. Ez biztosan hosszú név, de az RS jelvény állítólag egészséges teljesítménynövekedést hoz majd. Biztosak vagyunk benne, hogy a vezető mögött egy 4,0 literes, szívó hathengeres boxermotor van, amelyet a Porsche 911 GT3-ból szereztek be. Ez várhatóan valahol 493 lóerő körül teljesít majd, vagyis ugyanannyit, mint a Cayman legkeményebb változatában. Az erőt egy duplakuplungos sebességváltón keresztül irányítják majd a hátsó kerekekhez.

Számos aerodinamikai fejlesztés is szerepel a tervek között. Abból, amit látunk, a Porsche kis szellőzőnyílásokat szerelt be, amelyek a negyedrészek tetején helyezkednek el, módosított szellőzőházakat, amelyek hátul a középmotor felé hajlanak, és nagyobb oldalsó szellőzőnyílásokat. Lehetnek egyéb finomítások is, és fontos megjegyezni, hogy a jármű az RS jelvényhez méltó, középcsavaros kerekeken közlekedik.

Zárásként megjegyezzük, hogy a 718 Cayman GT4 RS 3,2 másodperc alatt gyorsul 100 kilométer/órára, végsebessége pedig 315 km/h. Arra számítunk, hogy a 718 Boxster Spyder RS egy kicsit lassabb lesz, tekintettel a kupéhoz képest várhatóan nagyobb tömegre.

Lengyelországban két motoros elég szerencsétlen találkozását rögzítette egy fedélzeti kamera, a videót itt lehet megtekinteni.