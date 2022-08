Jövő vasárnap, augusztus 21-én magyar idő szerint 14 órakor a Bentley a Monterey Car Week-en bemutatja a Mulliner részleg által kifejlesztett vadonatúj modellt. Ez a Batur nevű grand tourer, amelyet a szintén a crewe-i gyártó házon belüli tuningrészlege által készített Bacalar roadster eszmei utódjaként pozicionálnak.

2 Fotó

Az újdonság a Bali szigetén (Indonézia) található Batur-tó kráteréről kapta a nevét. Ez a világ legnagyobb ilyen jellegű víztömege a maga 16 km2-es területével és 88 méteres mélységével. A Bentley szerint a Batur lesz a márka első olyan autója, amely teljesen új dizájnnal rendelkezik, és hasonló stílusú lesz a jövőbeni akkumulátoros modelljeihez. Az autóról egyelőre nem árultak el részleteket: az első sorozatgyártású elektromos autó csak 2026-ban várható, de nem kizárt, hogy a limitált szériás Batur is elektromos meghajtású lesz.

A Mulliner egyébként még mindig nem fejezte be a Bacalar gyártását: körülbelül fél évbe telik kézzel összeszerelni egy-egy példányt, és a hónap elején a Bentley bejelentette, hogy a tervezett 12 autóból nyolcat már átadott a megrendelőknek. Mindegyiket egy hatliteres, 650 lóerős W12-es motor hajtja, és mindegyik legalább 1,5 millió fontba (kb. 707 millió forintba) kerül.

A Bentley vezérigazgatója, Adrian Hallmark korábban újságíróknak azt mondta, hogy a vállalat első sorozatgyártású elektromos autója körülbelül kétszer olyan erős lesz, mint a jelenlegi Continental GT Speed, ami 1400 lóerő körüli végsebességet biztosítana számára. Eredetileg 2025-ben mutatták volna be, még nem meghatározott testtípussal, de nemrég kiderült, hogy elhalasztották a leleplezését.

A Batur mellett a Mulliner most a háború előtti Bentley Speed Six versenyautó másolatán dolgozik. A Blower Continuation Series sorozathoz hasonlóan ez is 12 darabra lesz korlátozva.

