Az Audi kínálatával naprakésznek maradni egész napos munkát igényel, mivel a német luxusmárka az egyik legzavarosabb portfólióval rendelkezik a szakmában. Nemrég mutatta be az MQB-alapú Q6 SUV-t, amely valójában hosszabb és szélesebb, mint a Q7. Ezt csak Kínában árulják, a Volkswagen Atlas szebbik alternatívájaként. Olyan nevet visel, amelyet a Porsche Macan EV-vel testvérmodellé vált PPE-alapú Q6 E-Tron / E-Tron Sportback elektromos SUV-k is viselnek majd.

Bár a Q6 és a Q7 három üléssort kínál, a leghátsó utasok számára nem olyan tágasak, mint egy Mercedes GLS vagy egy BMW X7. Emiatt az Audi vélhetően egy nagyobb Q9-et főz ki zászlóshajó SUV-jaként, amelyet elsősorban az Egyesült Államokban és Kínában értékesítene. Az Automotive News biztos forrásból úgy tudja, hogy az amerikai márkakereskedőket már tájékoztatták a modellről, amely várhatóan 2025-ben kerül piacra.

Ez egy lenne az Audi utolsó új, belső égésű motorral hajtott modelljei között, tekintve, hogy az ingolstadti márka már bejelentette, hogy 2026-tól minden termék tisztán elektromos lesz. Egyelőre nem tudni, hogy a Q9-et Európában is árulják-e majd, de ne lepődjünk meg túlságosan, ha ez megtörténik, hiszen a GLS és az X7 is kapható az öreg kontinensen, ahol egy háromsoros Range Rovert is árulnak.

Az SUV-kínálat másik végén az Audi a kisautó életciklusának végén nyugdíjazza a Q2-est. A mechanikusan rokon A1 Sportback is megszűnik, a négykarikások úgy döntöttek, hogy a nagyobb és drágább modellekre koncentrálnak, mivel ezeknél nagyobb a haszonkulcs. Mondani sem kell, hogy egy esetleges Q9-nek a könyvelők örülnének, sokkal jobban, mint a TT és az R8 sportkocsiknak, amelyek napjai már jó ideje meg vannak számlálva.

A Q9-ről egyelőre keveset tudni, bár az Audi formatervezési főnöke, Marc Lichte még 2018 júniusában azt nyilatkozta, hogy a vállalatnak "nagyon sok ötlete" van a modellcsalád csúcs-SUV-jával kapcsolatban.

Megjegyzés: A felső képen az Audi Q9 Kolesa.ru által készített spekulatív renderelése látható.

Lengyelországban két motoros elég szerencsétlen találkozását rögzítette egy fedélzeti kamera, a videót itt lehet megtekinteni.