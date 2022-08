A történelem során nem volt hiány repülő autó koncepciókból. Az autó és a repülőgép összeházasítása régóta ígért álom, de megépíteni és biztonságossá tenni őket nem könnyű feladat. Az emberek nehezen kezelik a mai autógyártók által gyártott közúti járműveket, és a repülési képesség hozzáadása a komplexitásukhoz nem fog segíteni.

Repülő autókat már évtizedek óta ígérgetnek. Bár mindig van egy kis pletyka a következő nagy dologról, és rengeteg ötlet verseng a befektetési dollárokért, ezekből még nem lett életképes termék a tömegek számára. A repülő autók kisebb léptékben azonban lehetségesek, ahogyan azt a Make Your OWN Creation YouTube-csatorna új videója is mutatja.

Az alkotás egy piros Lamborghini Aventador RC autóval kezdődik. A repüléshez csak néhány alkatrészre van szükség, mint például rotorok, elektromos motorok és rögzítőelemek. A műanyag rotorokat pirosra festik a tartószerkezettel együtt, hogy illeszkedjen az autó külsejéhez, amely a Lamborghini ajtóihoz rögzített szárnyak végéhez csatlakozik. Mindegyik szárny alatt egy kis lyuk lehetővé teszi, hogy a vezetékek benyúljanak az autó utasterébe.

Forró ragasztóval rögzíti az elektromos motorokat a tartószerkezethez - oldalanként hármat, összesen hatot. A rotorok közötti vezetékeket forrasztással kötik össze, és forrasztással rögzítik a rotorokat egy távirányítású helikopter motorvezérlő lapjához. Ez becsúszik a kabinba.

Az utolsó építési rész a stabilitás érdekében egy farokkal egészül ki, de a rögtönzött repülőgép messze nem stabil, és nem is repül olyan jól. Az autó billeg és billeg, anélkül, hogy túl magasra emelkedne a földtől. Megtartja az autó normál vezérlését, így a földön is képes hajtani. A videó leírásában megtalálható az építéshez szükséges alkatrészek listája, amelyek mindegyike az Amazonról került beszerzésre.

Egy kis leleményességgel és egy maréknyi alkatrésszel újat és csinosat lehet létrehozni. A Lamborghini drón nem lesz olyan stabil vagy könnyen repülhető, mint egy dedikált drón, de egy ilyen alkotás célja nem is annyira a kész termék, hanem az építéshez vezető út.

