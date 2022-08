Az Audi RS 6 tökéletes választás egy egyautós garázsba, hiszen sokoldalú autó, amely a luxus, a teljesítmény és a praktikum kiváló ötvözetét kínálja. Ez egy lélegzetvételnyi friss levegő az RS-ek, AMG-k és M-ek világában, feltéve, hogy az ember meg tudja emészteni a megfizethetetlen árcédulát.

A négykarikások már majdnem befejezték a belsőégésű motorok fejlesztését, de a V8-as ikerturbós motorban még van élet. A 4,0 literes teljesítményét növelni fogják, méghozzá hamarosan.

A Wheels című ausztrál kiadványnak adott interjúban az Audi A6 és R8 modellcsalád szóvivője egy izmosabb RS 6-osra utalt. Az új RS 6 Performance kilátásairól Eva Stania azt mondta, hogy "várjuk ki a végét", és hozzátette, hogy az ingolstadti márkának "van néhány ötlete". Mintha ez nem lenne elég, még világosabban is fogalmazott:

"Ott van az RS 6 (C7) Performance felszereltségben. Nemrégiben mutattuk be az R8 RWD-t Performance kivitelben, így biztosak lehetnek benne, hogy ezt az utat fogjuk követni."

De várj, van még más is. A Wheels az Audi bennfenteseit idézi, akik szerint a Performance után egy "nagyon különleges" RS 6 Avant érkezik. A szuperkombi már most is nagyon erős, 600 lóerővel és 800 Nm nyomatékkal.

A VW-csoport azonban számos csúcskategóriás termékben használja a motort, többek között a Lamborghini Urusban, ahol további 50 lóerőt és 50 Nm-t fejleszt. A Lamborghini SUV-je a faceliftes változatban nagyobb teljesítményűvel érkezhet.

Az RS 6 Performance várhatóan még az idei év vége előtt megérkezik a modell 20. évfordulója alkalmából, de a különleges kombi csak az évtized közepén várható. Már megerősítették, hogy a következő generációs modell plug-in hibrid hajtásláncot kap, és az utolsó lesz, amely belső égésű motort használ. Emlékeztetőül: az Audi 2026-tól kezdve minden piacra kerülő terméke elektromos jármű lesz.

