Úgy tűnik, hogy a Mercedes-AMG One következő küldetése az, hogy felkerüljön a Nürburgring becsületlistájára. A német hiperautót a legendás német pályán kapták lencsevégre egy sor nagy sebességű körön.

A Mercedes-AMG One-nak megvan minden, ami ahhoz kell, hogy nevet szerezzen magának, még egy olyan közeli kihívásban is, mint amilyen a "Ring leggyorsabb autójának" időszakosan kiírt megmérettetés. 1,6 literes V6-os turbófeltöltővel hajtott, négy villanymotorral és 8,4 kWh-s akkumulátorral kiegészített 1 063 lóerős hajtáslánc, 11 000-es fordulatszámig pörög, 0-200 km/óra között kevesebb mint hat másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig 352 km/óra.

A technológia is szerepet játszik: ahogy a videón is látható, a Nordschleife kapuja előtt a One aerodinamikai elemeit a pályához igazítja, sőt, jól látható, hogy a szárnyak feletti légbeömlők kinyílnak, a hátsó szárny pedig kinyúlik, így 80 km/óra felett már nincs felhajtóerő. A német hiperautó emellett állítható tolórudas felfüggesztéssel, valamint kétféle, Race Plus és Strat2 jelzésű vezetési móddal rendelkezik, amelyekkel az autó a standard konfigurációhoz képest ötször nagyobb leszorítóerőt generál.

Ha a Mercedes-AMG One célja a Nürgburgring leggyorsabb körének rekordja, akkor az ellenfél a Porsche 911 GT2 RS, amely egy sor aerodinamikai, felfüggesztési és fékezési módosítással 6 perc 43 másodpercnél tudta megállítani az órát, ezzel elrabolva a rekordot a Mercedes elől, amely az AMG GT Black Series-szel tartotta a címet, miután 6:43.61 alatt teljesítette a kört.

