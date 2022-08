A II. ZEG Rally Show és az EnduroGP programjairól Őry Tamás, a szervező TRP Hungary ügyvezető igazgatója azt mondta: az először tavaly megszervezett rali-show-val a versenyzők és a nézők is elégedettek voltak, a városvezetés is nyitottan fogadta az akkori kezdeményezést. Ennek is köszönhető a folytatás, és hogy az idei versenyen a tavalyi 38 kilométeres távot 60 kilométeresre növelték, két gyorsasági szakaszt pedig a városon kívülre helyeztek.

A múlt évi 50 versenyzővel szemben ezúttal 60-an állnak rajthoz. Az EnduroGP világbajnoki futama részben a Zalaegerszeggel szomszédos Bocföldén, egy ott kijelölt versenypályán zajlik. Hozzátette, hogy a közlekedési fennakadásokért cserébe remélhetőleg egyedülálló élményt tudnak kínálni ezen a hétvégén.

Lázár László, a Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség (HUMDA) kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy másfél éves előkészítés után indult el idén a HUMDA akadémiája, ahol a jövő autó- és motorversenyzőit nevelik. A szervezők ugyanakkor a közlekedésbiztonságot is középpontba helyezik, ami már csak azért is kiemelt feladat, mert évente 540 ember hal meg a magyar utakon, az Európai Unió elvárása pedig az, hogy 2030-ra mindenütt a felére csökkenjen a közúti balesetben elhunytak száma. Ennek eléréséhez a HUMDA szemléletformálással, vezetéstechnikai képzésekkel és iskolai ismeretterjesztéssel igyekszik hozzájárulni.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos arra emlékeztetett, hogy Zalaegerszegen épül a hagyományos, elektromos és önvezető járművek számára a 265 hektáros járműipari tesztpálya. Ez a létesítmény "a járműipar Szilícium-völgyeként" vonzza a befektetőket, sőt már nemcsak a földi járművek, de a légi közlekedési ipar is felfigyelt a lehetőségekre, miután drónkutató központ is épül, illetve a repülőgépipar is érdeklődik a térség iránt.

Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere elmondta: türelmet kérnek a helybéliektől a várható közlekedési nehézségek miatt, de nagy sikere volt és idén várhatóan szintén az lesz a rali-show-nak. A szervezők ráadásul jótékonysági célt is vállaltak, a nevezési díjakból befolyó bevételből a helyi óvodák felújítását, eszközbeszerzését támogatják.

Bakos Sándor, Bocfölde polgármestere azt fűzte hozzá, hogy reményei szerint nem egyedi alkalom lesz a motoros verseny a településen. A göcseji dombok között ugyanis olyan versenypályát sikerült kialakítani, ami várhatóan kellő kihívást jelent a versenyzőknek és látványos élményeket a nézőknek.

