Ha van valami, amit az utóbbi időben megtanultunk a Toyotáról, akkor az az, hogy a vállalat figyel. A Supra kézi sebességváltóját a rajongók azóta kérik, hogy 2019-ben bemutatták az ötödik generációs modellt. Végre az A90-es Supra is követi az első négy generációnál látott hagyományt - mindegyikben van hagyományos váltó opció.

Annak ellenére, hogy a 2023-as manuális Supra bejelentésekor nagy felhördülést keltett, a Toyota úgy véli, hogy a legtöbb Supra-vásárló továbbra is az automatát választja majd helyette. Egy e-mailben a The Drive-nak a Toyota North America szóvivője, Paul Hogard azt mondta, hogy a Toyota Supra eladásoknak csak egynegyede lesz botváltóval felszerelve.

Hogard megerősítése tulajdonképpen összhangban van a piaci trenddel. Számos vállalat már bejelentette, hogy lemond a botváltóról. A Volkswagen megerősítette, hogy 2030-ra megszűnik az opció, míg a Mercedes-Benz már 2023-tól fokozatosan megszünteti a kézi váltókat.

A teljesítménymárkák esetében azonban vegyes a helyzet. Az Audi a piaci preferenciák miatt már régóta lemondott a manuális váltóktól a teljesítményautóin. Ezzel szemben a BMW M azt mondta, hogy az M2 vásárlóinak 50 százaléka azt választja, ami miatt a vállalat ígéretet tett arra, hogy minél tovább életben tartja azt.

Ettől függetlenül a Supra összeladásainak egynegyede még mindig alulbecslés lehet, de majd meglátjuk. Ha te is azok közé tartozol, akik az elmúlt években egy kézi váltós Supra után sóvárogtak, itt az ideje, hogy bebizonyítsd, hogy a Toyota tévedett, és vegyél egy Suprát a BMW Z4-ből származó kézi váltóval.

Mindenesetre az igazi eredményt majd azután látjuk, hogy az új Supra megvásárolhatóvá válik mindenhol. A 2023-as Toyota Supra, beleértve a limitált A91-MT Editiont is, várhatóan még idén megérkezik, az árakat még nem jelentették be. Megjegyzendő, hogy az MT és AT Supra között nem lesz árkülönbség, bár a botváltós kivitel kizárólag a hathengeres változathoz lesz elérhető.

