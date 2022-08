A középen lévő csavarral ellátott felniket általában nem használják normál közúti járművekhez. A felszerelésükhöz nagy nyomatékra van szükség, és defekt esetén nem könnyű eltávolítani őket. A versenyzésben azonban ez a kialakítás előnyös, mivel a kisebb kerékagy több helyet biztosít a nagy fékek számára. A Porsche ilyen kerekeket használ a 911 Turbo S-en vagy a GT3-on. Ezt a technológiát még soha nem láttuk a Panamerán. Mostanáig.

Tisztázzuk: a felvételeken látható jármű nem szériamodell. Ez egyértelműen egy prototípus, amelynek frissített karosszériáját fekete szalag és álcázó panelek rejtik el. Az is elképzelhető, hogy ez egy tesztjármű, amely egy másik modell felnijeit próbálja ki. De számolnunk kell azzal a lehetőséggel is, hogy a Porsche egy rendkívül dögös Panamerát fejleszt a következő generációra. Csábító. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi Panamera Turbo S E-Hybrid már most 680 lóerős.

8 Fotó

Azok a kerekek biztosan nem álcának vannak ott. Fotósunk több képet is készített róla oldalról, menet közben. Aztán még néhányat, amíg parkol. A küllős felnik hasonlítanak a hamarosan megjelenő 911 GT3 RS-re szerelt felnikre. A kerekek mögött igazán masszív fékek is vannak. Ez felveti a kérdést: Panamera GT3-at tervez a Porsche?

Mindenesetre úton van egy új Panamera-generáció, amely az elektromos Taycan formatervét veszi majd át. A tesztautón még ügyesen elrejtették az elülső és hátsó részen végrehajtott kiterjedt változtatásokat, de ha ez egy GT3, akkor nem láttunk olyan vad aerodinamikai változtatásokat, amelyek általában ezzel a névvel szoktak járni.

A Porsche Panamera GT3 a Jaguarral és a Mercedes-Benzzel versenyezhet a Nürburgring leggyorsabb limuzinja címért. Tudjuk, hogy a Porsche mennyire szereti a rekordokat a Ringen, így biztosan van indíték egy ilyen szuper limuzin megépítésére. Válaszokat azonban valószínűleg legkorábban jövőre kapunk, amikor az új Panamera bemutatására sor kerül.

