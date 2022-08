A legendás Ford Mustang, amelynek utolsó iterációja még 2015-ben jelent meg, újabb generációváltásra készül. Jim Farley vezérigazgató bejelentette, hogy az új autót szeptember 14-én, a Detroiti Nemzetközi Autószalonon mutatják be - ahogy azt vártuk. A legutóbbi teaser alapján az új Mustang megtartja a V8-ast és a hatfokozatú kézi váltót is, legalábbis opcióként.

A Ford hivatalosan a nyár elején jelentette be az új Mustangot, amikor elárulták, hogy további beruházásokat eszközölnek a gyártásfejlesztésbe az Egyesült Államokban, beleértve egy Flat Rock-i üzemet is. Ehhez egy illusztráció is társult, amely azt sugallja, hogy a modell megtartja a hatfokozatú kézi váltót.

Nem hivatalos adatok szerint egy motorpár - a 2,3 literes "turbó négyes" EcoBoost és az ötliteres Coyote V8-as szintén átkerül a következő generációba. Ezért a felsőbb szintű egységnek módosításokra lesz szüksége a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében. A család alapvetően új tagjának egy összkerékhajtású hibridnek kell lennie. A Mustang továbbra is kapható lesz kupé és kabrió változatban, és a kémfotók alapján a hosszú motorháztetővel és a rövid hátsó résszel megőrzik a felismerhető kontúrokat, de az orr-rész új dizájnt kap.

A civil autók mellett a kínálatban lesz egy GT3-as versenyautó is. Az egyik különlegessége a magasan elhelyezett szárny lesz.

