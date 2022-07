Átlagosan 41 millió percet él az ember. Ez rengeteg idő, ha belegondolsz, és nagy az esélye, hogy ezen időn belül valami furcsa dolognak leszel szemtanúja. A lenti videót rögzítő személy számára ez egy ilyen pillanat volt.

A ViralHoghoz beküldött videón egy sofőr valami szokatlan dolgot látott az előtte haladó járművel. A teherautó, amely egy Chevy Silverado HD-nek tűnt, húzott valamit maga alá.

Ami még rosszabbá tette a helyzetet, hogy a teherautó sofőrje nem vette észre, hogy mi történik odakint, nem vette észre, hogy egy idegen tárgy van az első és a hátsó tengely közé akadva. Ez az idegen tárgy úgy tűnik, hogy egy matrac, és a videó beküldője szerint a teherautó több kilométeren keresztül vonszolta, mielőtt elvesztette szem elől.

A videós is utánajárt a dolognak, és később egy Reddit-posztban kiderítette, hogy a teherautó sofőrje valójában jóval korábban került alá a matrac. A feltöltött videó egyik kommentelője azt is állította, hogy az nem matrac volt, de bármi is volt, biztosan nem oda való.

Az emberek (állítólag) a pickupokat a sokoldalúságukért és a sok cucc elszállítására való képességükért veszik, még inkább az olyan nehéz teherautókért, mint a Silverado 2500 HD. Kevesen tudják, hogy ez a masszív pickup alul is tud dolgokat szállítani. Talán bővített tárolóhely?

Viccet félretéve, csak örülünk, hogy ez a megpróbáltatás nem járt balesettel vagy bármi más problémával. Magasan közlekedő járművek esetében nem jelenthet gondot, ha átmennek ezen a matracon vagy bármilyen tárgyon, de képzeljük el, hogy ez a tárgy nagy sebességnél rácsúszik egy alacsonyan közlekedő járműre a szemközti sávban. Nem lett volna szép látvány, gondoljuk.

Mindezek alapján ez az eset arra emlékeztet, hogy mindig legyünk tisztában azzal, mi történik a járművünkben, körülötte és alatta. Soha nem tudhatjuk, hogy mi van a vontatmányban, mint ebben az esetben, ami potenciális veszélyt jelenthet az úton közlekedőkre.

