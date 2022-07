A Mercedes-Benz 2019-ben mutatta be a CLA-osztály jelenlegi generációját, így itt az ideje, hogy a felfrissített változatot is tesztelés alatt lássuk. Szerencsére a walkoARTvideos nevű YouTuber elkapott egyet Németországban, amikor megpróbálta álcázás alá rejteni a változásokat.

Akárcsak a Mercedes A-osztály, amelyen alapul, a lencsevégre kapott CLA facelift prototípusnak is csak az első és hátsó homlokfelületét rejtették el, ami arra utal, hogy csak kisebb változások történnek. Néhány apró csípés ott és ott, valamint áttervezett világítóelemek várhatóak. Változások lehetnek a lökhárítókon is, tekintve, hogy a prototípusok ezeken a területeken is rejtve vannak. Ezek nem jelentenek meglepetést, hiszen ez csak egy ciklusközi frissítés.

Belül elkerülhetetlenek a jelentős változások, leginkább azért, hogy a vaskos szedán lépést tartson a korral. A átdolgozott középkonzol és műszerfal nem lesz' meglepő, ehhez a márka legújabb MBUX infotainment szoftverének kell társulnia.

A motorháztető alatt a Mercedes valószínűleg ugyanazt a hajtásláncot kínálja majd a faceliftelt CLA-hoz. A turbófeltöltős 2,0 literes soros négyhengeresnek kell folytatnia, hétfokozatú duplakuplungos automatával párosítva. Az összkerékhajtású 4Matic változatot is kínálni kell. Az erősebb AMG változatok is valószínűleg érkeznek majd.

Ha már az A-osztályról beszélünk, a belépőszintű Merci felfrissített változatát is kiszúrták korábban tesztelés közben. Várhatóan a Mercedes még idén bemutatja a ráncfelvarrott modellt a 2023-as modellévre. Ha a pletykák igaznak bizonyulnak, ez lesz az A-osztály utolsó változata, amely 2025-ben a B-osztállyal együtt megszűnik.

Megjegyzendő, hogy a felfrissített A-osztály nem fog eljutni az államokba, mivel a Mercedes azt tervezi, hogy a 2022-es modellév után nyugdíjazza a modellt az Egyesült Államokban. Ezzel gyakorlatilag a közelgő 2023-as CLA lesz az amerikai piac belépőszintű Mercije, amely inkább előbb, mint utóbb debütál.

