A Sono Motors nem kisebb vállalást tett, minthogy megépíti a világ első tömegeknek szánt napelemes elektromos járművét, a Siont. Habár manapság egyre több új gyártó jelenik meg a piacon a napelemes megoldásokkal, a Sono szerint ők lesznek az elsők, akik piacra dobják a napelemes autót szériagyártásban.

A vállalat igen merész kijelentést is tett: szerintük ugyanis nemcsak az elsők lesznek a piacon, de a Sion simán felveszi majd a versenyt a Tesla Model Y és más, hagyományos, tömeggyártású elektromos autóval. Nemrég megtartották a Sono Motors első közösségi rendezvényét is, a "Celebrate The Sun"-t, ahol bemutatták a Sion gyártási terveit, valamint az újdonságnak számító Solar Bus Kitet.

6 Fotó

A Sion ötlete két müncheni barát fejéből pattant ki, akik azt a vélt tűzték ki maguk elé, hogy úttörőként érjenek el sikereket a megbízható és megfizethető elektromos autók piacán. De beszéljünk az autóról is: ha a külcsínt vesszük szemügyre, nos, a Sion nem hoz túl sok újdonságot, s első látásra inkább hajaz egy sötét színű dobozra, mindenesetre elmondható, hogy rendkívül letisztult a formavilág.

A belső tér szintén nem valami fantáziadús, de legalább tágas, és megannyi tárolóhellyel spékelték meg, ami kifejezetten hasznos egy hosszabb út során. A vállalat közlése szerint a Sion 456-ra integrált félcellás napelemeket pattintanak, melyek biztosítják az autó önellátását a rövidebb utakon.

A Sion 305 kilométeres napelemes hatótávolsága az 54 kWh-s LFP akkumulátorcsomaggal pedig heti szinten akár 244 kilométerrel is megnövekedhet. Magyarul a tulajoknak hetente négyszer kevesebbet kell majd tölteniük a Siont, mint az azonos kategóriájú, hasonló méretű akkumulátorral rendelkező hagyományos elektromos autókat.

