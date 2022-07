Habár a hatósági áras üzemanyagok sokak számára igazi mentőövnek számítanak, a tudatos járműhasználat elkerülhetetlen, amihez az is hozzátartozik, hogy alacsonyabb fogyasztású, környezettudatosabb közlekedési eszközt vegyünk igénybe.

Ahol van tömegközlekedés, ott ez egyértelmű, azonban ahol nincs, ott szóba jöhet a motor is, ami már csak azért is jó, mert míg egy belső égésű motorral szerelt autóval fogyasztásának akár a töredékéért is mehetünk 100 kilométert.

Természetesen ez a városon belüli közlekedésre értendő, ugyanakkor jól jelzi az érdeklődést, hogy idén csaknem 3094 új motort helyeztek forgalomba, ami 14,6%-kal magasabb a tavalyi eladási adatoknál.

A magyarok kedvence egyébként a Honda, több mint ezer motort adtak el idén Magyarországon, ezt követi a Yamaha, maja a BMW – írta meg a napi.hu. A gyártási nehézségek, az akatrészhiány, valamint a drágulás azonban ezt a szegmenst is elérte, ám a kedvező fenntartási költségek egyelőre képesek kompenzálni a nehézségeket.

Ezt is olvasd el: Az M7-esen már a büntetőszék is divat