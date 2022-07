Ami az EQXX 2022-ben, az az Auto 2000 volt még 1981-ben. A célja mindkettőnek ugyanaz volt: megmutatni, mit tud a kutatási és fejlesztési részlegük, majd később felhasználni az így szerzett tapasztalatokat.

Az 1981-es frankfurti autókiállításon bemutatott Auto 2000 célja az volt, hogy vázolja, hogyan nézhet ki egy luxusautó a 2000-es évben. A Mercedes-Benz nem magától találta ki a projektet; a prototípus a nyugatnémet kormány által 1980-ban meghirdetett felhívásra készült – írta meg az Autoblog.

Arra kérték ugyanis a nagy német márkákat (Mercedes, Audi és Volkswagen), hogy építsenek egy olyan teljes értékű autót, amely lényegesen takarékosabb üzemanyag-fogyasztású, mint az akkor piacon lévő modellek, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a hatótávolság, a vezethetőség, a helykínálat vagy a kényelem terén.

A Mercedes-Benz három hajtáslánccal kísérletezett: egy hengerleállító rendszerrel ellátott V8-as benzinmotorral, egy V6-os turbódízelrel és egy gázturbinával. Emellett aerodinamikai szempontból is komoly fejlesztéseket hajtottak végre, a tervezők 0,28-as légellenállási együtthatót értek el, csak összehasonlításképp: ezt tudja most egy új EQB.

A szögletes orr-rész előrevetítette az 1982-ben megjelent W201-es 190-est, a mára klasszikussá vált megjelenés pedig később a teljes modellcsaládban elterjedt. Többek között az 1984-ben bemutatott W124-esen, valamint az 1991-es W140-es generációs S-osztályon is látható volt. A hengerlekapcsolásos technológia ma is ismert, a V6-os turbódízel korszaka meg már sajnos el is múlt, a gázturbina tűnt az egyetlen zsákutcának.

