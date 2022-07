Nem kevesebb, mint három prototípust láttak a valószínűleg 2024-ben érkező Chevy Corvette hibrid változatából, amelyek a Ring edzőtermében edzenek. A Chevrolet-t a minap látták, amint teljesen álcázott, néhány Z06-ból származó elemet tartalmazó autókat teszteltek, de a középső kipufogót és a nagy szárnyat nem. Megjegyzendő, hogy egyes exportpiacokon, ahol benzines részecskeszűrőre van szükség, a Z06 a normál C8-ashoz hasonlóan sarokra szerelt kipufogóvégeket kap, de más formával.

Érdekesség, hogy ezek a járművek fényes #4,#5 és #7 számokat kaptak az ajtókra ragasztva, mindegyik más színben: narancssárga, kék és sárga.

16 Fotó

Általában a hibrid hajtáslánc átvétele egy kisebb lökettérfogatú motor használatát jelenti, de úgy tűnik, itt nem erről van szó. A hang, amit hallunk, úgy tűnik, a széria Corvette-ben található LT2-esből származik. Úgy tűnik, hogy nem a Z06 LT6-osáról van szó, így az E-Ray (neve nem megerősített) alapja valószínűleg a 490 lóerős, 6,2 literes, szívó V8-as lesz. A normál C8-asban a Z51 csomag hozzáadása öt lóerővel többet hoz.

Egy villanymotor bedobásával nem csak a világ első hibrid Corvette-je jönne létre, hanem az első összkerékhajtású is. Feltehetően a belső égésű motor továbbra is a hátsó kerekeket hajtja majd a megszokott módon, míg az elektromotor(ok) az első tengelyt. Mint mindig a hibridre váltó teljesítményű autók esetében, a súly is aggodalomra ad okot, mivel az E-Ray extra hardvereket hordoz majd az elektromos részek számára. Még nem tudni, hogy a súlycsökkentés mennyire lesz jelentős, és hogy a mérnököknek sikerül-e ezt ellensúlyozniuk egy hatékony hibrid hajtáslánccal.

A várhatóan a 2024-es modellévre érkező, villamosított Corvette nem biztos, hogy megkapja az E-Ray utótagot, mivel egyes hírek szerint Grand Sport néven kerül majd forgalomba. Az árképzés érdekes vita tárgya, tekintve, hogy az LT2-es motort használja majd, de az elektromos motor(ok)nak köszönhetően összességében nagyobb teljesítményt nyújt majd, mint a Z06-os LT6-os.

