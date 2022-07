Az elektromos járművek túl drágák ahhoz, hogy az ember vegyen egyet - ezt szokta mondani a sofőrök igen nagy része világszerte az akkumulátoros járművek előnyeiről és hátrányairól szóló vitákban. Bizonyos mértékig ez az állítás jogos, bár a dolog nagyon összetett, és gyakorlatilag lehetetlen ilyen könnyen általánosítani. Ha azonban Európában élsz, akkor most egy új és megfizethető lehetőség kínálkozik a személyes elektromos mobilitásba való belépéshez.

A Stellantis, az FCA és a PSA 50:50 arányú fúziója után létrejött multinacionális konglomerátum elindítja az Electric As You Go programot, amely lényegében az elektromos járművek hosszú távú bérleti szolgáltatása. A Stellantis család két nulla emissziójú modelljét kínálja, a Peugeot e-208-at és az Opel Corsa-e-t, amelyek azonos platformon, elektromos hajtásláncon és akkumulátorcsomagon osztoznak. Lehetőség van az Opel Mokka-e elektromos crossover bérlésére is.

Mik az árak? A havi díj 110 eurónál kezdődik havonta, ami a jelenlegi árfolyamon számolva körülbelül 44 ezer forint. Van egy "korlátozott" kezdeti előleg és egy kilométerenkénti díj, amely körülbelül 7 eurócent kilométerenként. Az ügyfeleknek havonta legalább 500 kilométeres használatot kell vállalniuk.

A Stellantis elmagyarázza, hogy az új program célja az elektromos járművek elterjedésének felgyorsítása azok körében, akiknek a vásárlása drága lenne. A hosszú távú bérleti szolgáltatás lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy a csoport elektromos járműveinek csatlakoztathatósági jellemzőinek köszönhetően a ténylegesen megtett kilométerek pontos mennyiségéért fizessenek. A programot a különböző ágazatokban a fogyasztók körében népszerű "pay-per-use" trend inspirálta.

Az Electric As You Go szolgáltatás Franciaországban már elérhető az elektromos Peugeot e-208, Opel Corsa-e és Opel Mokka-e modellekkel. Hamarosan más európai országokban is elindul a Stellantis további zéró emissziós járműveivel. Talán még a Maserati GranTurismo Folgore is bérelhető lesz? Egyelőre nem erősítették meg, de ki tudja.

