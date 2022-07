A kínai SUV-t a JAC Motors hívta életre a Sehol márkáján keresztül, és az X8 Plus, ahogy a neve is mutatja, valamivel nagyobb, mint a standard modell. Alapfelszereltségben hét üléssel kínálják majd, de akik több luxust és helyet szeretnének, hat üléssel is megrendelhetik.

Kívülről nézve az X8 Plus meglehetősen impozáns megjelenésű, köszönhetően az éles LED-es nappali menetfénnyel, négy fő fényszóróval és teljesen fekete hűtőráccsal ellátott frontnak. Az X8 Plus hátsó része a külső talán legérdekesebb pontja.

Kezdetnek egy hangsúlyos LED-es fénysávot tartalmaz, amely két T-alakú hátsó lámpát köt össze. Van még egy nagy mélyedés a rendszámtábla számára, fekete díszítés a lökhárító alsó részén, egy kis diffúzor, és a kettős kamukipufogó. Fájdalom, de belülről nem osztottak meg róla fotót.

A hajtáslánc részleteit sem erősítették még meg. A Car News China értesülései szerint azonban valószínűleg ugyanazzal a motorral rendelkezik majd, mint a kisebb X8-as, vagyis egy 1,5 literes, 181 lóerős, 300 Nm nyomatékú 1,5 literes turbós benzinessel, amelyhez hatfokozatú duplakuplungos automata kapcsolódik - írta meg a Carscoops.

