A közlekedési ágazat jelenleg a legnagyobb átalakuláson megy keresztül, mióta a belsőégésű motor a nagyobb hőhatásfok miatt felváltotta a gőzgépet. Átállunk-e az akkumulátoros elektromos járművekre vagy az üzemanyagcellás villanyautókra - csak az idő fogja megmutatni, hogy melyik technológia fog érvényesülni. Úgy tűnik azonban, hogy sok autógyártó nem áll készen arra, hogy elengedje a belső égésű motorokat, és alternatív üzemanyagokba fog befektetni, hogy hatékonyabbá és zöldebbé tegye azokat.

Ezekhez a vállalatokhoz csatlakozik most a Toyota, a Subaru, a Suzuki és a Daihatsu, valamint az ENEOS Corporation és a Toyota Tsusho Corporation, amelyek idén július 1-jén új kutatási szövetséget hoztak létre. Ez a szervezet az üzemanyag-előállítás folyamatának optimalizálására fog összpontosítani, hogy az kevésbé szennyező és hatékonyabb legyen. A közös projekt a "következő generációs üzemanyagokat szolgáló biomassza innovációs kutatási társulás" nevet kapta.

Az érintett vállalatok által kiadott hivatalos sajtóközlemény tisztázza, hogy a kutatószövetség a biomassza felhasználásával kapcsolatos technológiai kutatások előmozdításán fog dolgozni. Emellett a projekt a bioetanol üzemanyag előállításának hatékony módjait fogja tanulmányozni a hidrogén, az oxigén és a szén-dioxid körforgása révén. Az egyesület bioetanol-előállító létesítményeket fog tervezni, telepíteni és üzemeltetni.

Egy másik terület, amelyen az új egyesület dolgozni fog, a hidrogéngyártás során nagy koncentrációban keletkező oxigén melléktermékkel kapcsolatos kutatás. A bioetanolgyártás során keletkező szén-dioxidot is kutatni fogják. Végül, de nem utolsó sorban egy olyan rendszert is ki kívánnak fejleszteni, amely optimális termesztési módszereket javasol a hozam maximalizálására és a növényi összetevők optimalizálására a bioetanol-üzemanyagok nyersanyagainak biztosítása érdekében.

A Porsche nemrég 75 millió dollárt fektetett be a HIF Global LLC-be, egy Santiago de Chile-i székhelyű vállalatba, amely szintetikus üzemanyag-előállító létesítményeket fejleszt. A stuttgarti székhelyű autógyártó egyelőre a motorsportban kívánja használni a zöld üzemanyagot, de végül a sorozatgyártású járművekkel is kísérletezni fog. A Lamborghini a szintetikus üzemanyagokban látja a belsőégésű motorok életben tartásának lehetőségét 2030 után is.

