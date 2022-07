Több mint egy év telt el azóta, hogy először láthattuk a 2023-as Honda Civic Type R álcázott prototípusait. A Honda hivatalos teaser-kampánya hat hónappal ezelőtt kezdődött, az autókiállításokon való megjelenéstől kezdve a körrekordok felállításáig mindenfélét bemutatott, de az autók mindig álcafóliában voltak. Most végre vége a várakozásnak, és minden kiderült. Nos, kivéve néhány apró részletet, mint például a teljesítmény, a nyomaték és az ár.

Igaz, ezek nem apró részletek, de a Honda azt ígéri, hamarosan több információ érkezik. Amit már most megoszthatunk, hogy a legújabb Civic minden idők legerősebb Type R-je. Sőt, a Honda szerint ez a leggyorsabb, legerősebb Honda márkájú jármű, amelyet valaha is kínáltak. A leköszönő Type R-ből ismert 2,0 literes négyhengeres turbófeltöltős motor továbbra is tartja a helyét, az erőt egy átdolgozott hatfokozatú kézi váltón keresztül küldi az első kerekekhez. Nincs szekvenciális sebességváltó, nincs összkerékhajtás, és nincs vad hibrid technika sem. Ami a hajtásláncot illeti, ez egy igazi old-school hot hatchback.

17 Fotó

A motorhoz hasonlóan a Honda nem hajlandó részleteket megosztani a Civic Type R alrendszeréről, kivéve, hogy az "továbbfejlesztett". Azt tudjuk, hogy az autó alacsonyabb, hosszabb és szélesebb, mint az előző modell. Emellett szélesebb Michelin Pilot Sport 4S abroncsokat visel, ami minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy az új Type R elsőkerék-hajtású körrekordot állított fel Szuzukában.

Vizuálisan végre jól láthatjuk a Type R nagy hátsó szárnyát az autóval összefüggésben. Nem ez az egyetlen frissítés - az első rész egy kicsit agresszívabb lett a hűtőrács és az átdolgozott sarokbeömlők révén. Az első kerekek mögötti sárvédőkön finom oldalsó küszöbök találhatók, amelyek együttműködnek a légbeömlőkkel, javítva a légáramlás hatékonyságát az autó körül. A Type R kerekek és gumiabroncsok szépen kitöltik a domború sárvédőket, és a sportos megjelenés fenntartása érdekében a hot hatch szélesebb hátsó ajtókat kapott a normál Civichez képest. A lekerekített hátsó rész diffúzorral és a háromszorosan kilépő kipufogóval teszi teljessé a külső átalakítást.

Belül természetesen piros keveredik a feketével. Vöröset találsz az agresszív sportüléseken, a szőnyegen, a jelvényeken és a kontrasztos varráson. A többi rész fekete, beleértve a Civic műszerfalát is, amely a szériamodellből származik. A különleges +R vezetési mód némi vizuális izgalmat kölcsönöz a vezető kijelzőjének, a fedélzeti adatgyűjtő pedig valós idejű információkat nyújt az autóról és arról, hogyan reagál a vezetőre.

A Hondának nyilvánvalóan még sok mindent meg kell osztania az új Type R-ről, így ez a bemutatkozás lényegében csak egy vizuális prezentáció, amely a japán márka valószínűleg utolsó, nem elektromos hajtású Type R-jét mutatja be. A 2023-as Civic Type R minden aspektusáról ősszel, a tervezett gyártásba kerüléshez közelebbi időpontban kapunk teljes körű tájékoztatást.

