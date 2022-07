A Buick már 2020 augusztusában befejezte a Regal gyártását, és most az Opel is bejelentette, hogy még az év vége előtt lekerül a gyártósorról az ezzel egyenértékű Insignia. Ez már egy ideje sejthető volt a középkategóriás modell esetében, és most a vállalat egyik szóvivője az Automobilewoche-nak elmondta, hogy a VW Passat riválisa néhány hónapon belül nem lesz többé:

"Az Insignia megszüntetése a nem elektromos meghajtású platformjával kedvez az Astra-gyártás gyorsabb felfutásának" - mondta. A 2021-ben bevezetett Astra L legújabb generációját ismét otthon, Rüsselsheimben gyártják, ahelyett, hogy a K modellhez hasonlóan Lengyelországban szerelnék össze. Az Insignia megszűnése követi a Ford Mondeoét, amelynek gyártása idén április elején állt le. Érdekes lesz megtudni, hogy mit hoz a jövő a Stellantis másik autójának ebben a szegmensben, a gyönyörű Peugeot 508-nak.

Az Insigniának csak átmenetileg intünk búcsút, hiszen az Opel már megerősítette, hogy lesz utódja. Hozzátehetnénk, hogy közvetve, mert a belső égésű motoroktól megszabadulva, tisztán elektromos autóvá alakul át. Ott van még a karosszériastílus kérdése is, hiszen a pletykák szerint már nem lesz szedán/liftback és kombi. Ehelyett a tervek szerint az Insigniából egy rakoncátlan crossover lesz, magasabb hasmagassággal, de nem olyan magasan, mint egy SUV-é. Nem világos, hogy ugyanazt a receptet követi-e majd, amit a Stellantis a Citroën C5 X esetében használt.

Érdemes megjegyezni, hogy a Vauxhall Insignia az Egyesült Királyság számára idén május közepén megszűnt, amikor a vállalat leállította a megrendelések felvételét. Ekkor azt mondták, hogy a gyártás őszig folytatódik, hogy a hátralékos megrendeléseket kiürítsék. A teljesen új, kizárólag elektromos hajtású modell vélhetően az évtized közepe táján érkezik, hogy segítse az Opel/Vauxhallt abban a törekvésében, hogy 2028-ra tisztán elektromos márkává váljon Európában.

A nulla emissziós kínálatban a Manta felélesztése is szerepel majd, de nem sportkupéként. Ehelyett egy elektromos SUV lesz, amely a dedikált STLA Medium elektromos platformra épül, és Vauxhall változatot is kap, ellentétben a kizárólag Opel elődökkel.

A Volkswagen mindeközben a semmiből bemutatott egy új motort, amelyet először majd a T-Rochoz lehet kapni. A részletekről itt írtunk.