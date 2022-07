Bár Dél-Koreában közel három évtizede nem nyílt új autógyár, a Hyundai Motor Group - a régió legnagyobb autógyártója - a hírek szerint egy kizárólag elektromos autókat gyártó gyárat szeretne építeni az országban. A Hyundai előző dél-koreai összeszerelő üzeme még 1996-ban nyílt meg. A potenciális üzemmel kapcsolatos információk a vállalat szakszervezetétől származnak.

A Hyundai szakszervezete szerint az autógyártó a bértárgyalásokon dolgozik, és a tárgyalások során leleplezték a Dél-Koreában tervezett gyárral kapcsolatos terveket. A Hyundai azonban nem állt elő semmilyen konkrétummal a leendő üzemmel kapcsolatban. A szakszervezet megjegyezte, hogy a dél-koreai EV-gyárban várhatóan 2025-ben kezdődik meg a termelés.

Mivel világszerte szinte minden autógyártó a benzinüzemű autókról a villanyautókra való átállás valamilyen szakaszában van, egyre több dedikált EV-gyár felbukkanását láthatjuk. A Hyundai a testvérvállalatával, a Kiával együtt már egy ideje világossá tette, hogy egy sor, az elektromos jövővel kapcsolatos tervvel halad előre.

Nemrég a vállalat piacra dobta az Ioniq 5 crossovert, amely az első a számos közelgő EV közül, amelyek egy olyan globális platformon futnak, amelyet kifejezetten elektromos autók és SUV-k számára építettek. Az Ioniq 6 és az Ioniq 7 a következő a sorban.

A Hyundai és a Kia 2025-ig mintegy 48 milliárd dollárt fektet be Dél-Koreában. A hír akkor látott napvilágot, amikor a márka szakszervezeti dolgozói megszavazták a lehetséges sztrájkot, hogy magasabb béreket biztosítsanak. Állítólag a szakszervezeti munkások körülbelül négy éve nem hajtottak végre sztrájkot, bár őket is zavarja, hogy a Hyundai egy villanyautó-gyárba fektet be az Egyesült Államokban. A jelentések szerint egyes dolgozók úgy érzik, hogy az amerikai gyárnak nem kellene elsőbbséget élveznie az otthoni gyárral szemben.

Az év elején a Hyundai Motor Group megosztotta, hogy 5,5 milliárd dollárt fektet be egy EV- és akkumulátorgyár építésébe Georgiában. A georgiai gyár alapkőletételére várhatóan 2023 elején kerül sor. A Hyundai bejelentette, hogy a hivatalos gyártás a helyszínen 2025 első felében kezdődhet meg. A vállalat előre tervez, és mindkét üzem esetében 2025-öt célozza meg, mivel egyes piacok már 2025-ben el kívánják kezdeni a benzinüzemű járművek betiltását.

