A W12-es dinoszaurusznak számít a mai, leépülő autóipari dzsungelben, és a Bentley 2030-ra tisztán elektromos hajtásúvá válik. A 6,0 literes egységgel továbbra is számolni kell, tekintve, hogy milyen könnyedén tolja a több mint közel 2300 kg súlyú luxusterepjárót a szupersportkocsik sebességi szintjére. A Continental GT Speeddel készült új videón a bőrrel bélelt brit rakéta mindent belead az Autobahnon.

A kolosszális 650 lóerővel és 900 newtonméter nyomatékkal a crewe-i ikerturbós kupé úgy érte el a 300 km/h-s sebességet, hogy közben meg sem izzadt. Ugyanilyen lenyűgöző, ahogy a Conti GT Speed tökéletesen stabil és kényelmes marad még akkor is, amikor a sebességmérő maximális értékét készül elérni. Ha már itt tartunk, 347 km/óráig jutott, ami valójában valamivel magasabb, mint a Bentley által megadott 335 km/órás végsebesség.

Persze, néhány csúcskategóriás EV már most is gyorsabb a gyorsulás tekintetében, és nem sokáig fog tartani, amíg ezek elérik egy belső égésű motor végsebességét, de egy W12-esben van valami zsigeri. A szóban forgó autó történetesen egy titán kipufogót is kapott, amelyet az Akrapovic fejlesztett ki a Bentley-vel közösen, hogy a 6,0 literes egység hangja még jobban szóljon. Nemcsak 7 kilogrammal kevesebbet nyom, mint a széria kipufogó, de jelentős, négy százalékkal növeli a teljesítményt is, hogy kihozza belőle azt a hatalmas 650 lóerőt.

A frissített motort nemrégiben mutatták be a csúcsmodellhez, a Continental GT Mullinerhez, amely lehetővé teszi, hogy a zászlóshajó mindössze három és fél másodperc alatt gyorsuljon álló helyzetből 100 km/h-s sebességre. A nem túl távoli jövőben a tehetősek fele ennyi hengerrel is vehetnek majd Continentalokat, mivel a plug-in hibrid várhatóan a villamosított Flying Spurból átvett 2,9 literes V6-os ikerturbós motorral készül majd.

Egy nulla hengeres Bentley modell 2025-ben követi majd a márka első elektromos járműveként, nagyjából 1400 lóerővel és 1,5 másodperces 0-100 km/órás sprintidővel.

A Volkswagen Phaeton második generációja sosem került gyártásba, de prototípus készült belőle, erről tett közzé képeket a gyártó pár napja, itt lehet őket megnézni.