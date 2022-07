A Kia 2019 közepe óta árulja Európában az XCeedet, és a dél-koreai vállalat a felemás ferdehátú modell ciklusközépi frissítésére készül. Alig néhány napja adtak először ízelítőt, most pedig egy sor kémfotót kaptunk, amelyek a frissítéssel várható dizájnváltozásokra utalnak. Ne számítsunk semmi hatalmasra, bár van néhány finomítás, amire érdemes felhívni a figyelmet.

Kezdve az orr-résszel, a Ceed család többi tagjához hasonlóan új designt kaptak a fényszórók, bumeráng alakú LED-es nappali menetfénnyel. Az első lökhárító alsó része új díszlécet és függőleges légnyílásokat kap, bár ezek valószínűleg csak díszítésnek szolgálnak. Végül, de nem utolsósorban a hűtőrács mintázata is másnak tűnik a facelift előtti változathoz képest, mind a felső, mind az alsó rács esetében.

12 Fotó

Hátul a legszembetűnőbb különbség, amit láthatunk, a hátsó lámpák mintázata, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit a Ceed GT / GT-Line-on láttunk tavaly. Ha már a GT-Line-nál tartunk, a faceliftes XCeed opcionális sportos megjelenésű felszereltségi szinttel is debütál. További keréktárcsa-kialakítások és új külső színek várhatóak, és a prototípus zöld árnyalata egy érdekes új színt sejtet.

A Kia tervei szerint a frissített XCeed még idén forgalomba kerül, kizárólag villanyosított hajtásláncokkal. Az alapegység egy enyhe hibrid lesz, bár a vásárlók egy erősebb plug-in hibrid hajtásláncra is frissíthetnek. Ez egy 1,6 literes benzinmotort kombinál egy hatfokozatú duplakuplungos sebességváltóval és egy 44,5 kilowattos villanymotorral. Egy kis, 8,9 kilowattórás akkumulátorcsomag tárolja az energiát akár 60 kilométeres tisztán elektromos hatótávolsághoz, míg a rendszer összteljesítménye 139 lóerő és 265 newtonméter nyomaték.

A hét elején közzétett teaser képekkel a Kia a jármű infotainment rendszerének és biztonsági rendszereinek frissítését is ígérte. Érdekes lesz látni, hogy a belső tér is kap-e frissítéseket. Minden kiderül július 18-án, amikor a Kia hivatalosan is bemutatja az XCeed faceliftjét.

A Volkswagen Phaeton második generációja sosem került gyártásba, de prototípus készült belőle, erről tett közzé képeket a gyártó pár napja, itt lehet őket megnézni.