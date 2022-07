A La Voiture Noire egy egyedülálló modell, amelyet a Bugatti 2019-ben mutatott be, és néhány évvel később gyártott le. Tulajdonosa névtelen akart maradni, ezért a Bugatti nem fedte fel kilétét. Csakhogy ha egy ilyen kivételes autót vezetsz, nagyon nehéz sokáig névtelen maradni.

Néhány hónapja tudtuk meg, hogy a Bugatti La Voiture Noire-t Svájcban jegyezték be. Most, 2022 júliusában jelentek meg az interneten fotók a hiperautóról Zürich utcáiról. Bónuszként a Le Young Collector egy videót is posztolt a sportkocsiról az Instagramon, amelyet a lap alján láthatsz.

A Fekete Autó a Bugatti Type 57 SC Atlantic előtt tiszteleg. Karosszériája "Black Carbon Glossy" nevű átlátszó lakkozással védett karbonbevonatot tartalmaz. Ennek az a sajátossága, hogy szinte semmilyen tükröződést nem okoz.

A Chiron alvázán alapul, de hosszabb tengelytávval rendelkezik. Mint minden új Bugatti autót, ezt is egy négyturbós W16-os 8,0-literes motor hajtja, amelynek teljesítménye 1500 lóerő és 1600 Nm nyomaték. Képes 2,4 másodperc alatt 0-ról 100 km/h-ra gyorsulni, és 420 km/h-s végsebességet ér el.

Adó nélkül 11 millió eurós árával ez volt a világ legdrágább új autója. Ezt azóta megelőzte a Rolls-Royce Boat Tail, amelyből összesen három darab készül.

Voltak olyan pletykák, hogy a Fekete Autó tulajdonosa Cristiano Ronaldo lesz. Ez hamisnak bizonyult. Olyan pletykák is szárnyra keltek, hogy a vevő egy szaúdi herceg lenne, de ez a híresztelés alaptalan, legalábbis nincs rá bizonyíték.

