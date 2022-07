Bár meglehetősen drága, a Volkswagen ID. Buzz máris sok rajongót szerzett magának, elsősorban a klasszikus, ismerős dizájnjegyek és a modern, élvonalbeli esztétika sikeres ötvözésének köszönhetően. Még nem láttuk azonban a sportrajongóknak szánt változatot, az ID. Buzz GTX-et, amelynek elkészítését ugyan megerősítette a VW, de eddig még ízelítőt sem mutatott róla.

A fenti renderelésnek - az InsideEVs munkatársa, Andrei Nedelea keze munkáját dicséri - az elkészítésénél azok a változtatások adták az ihletet, amelyeket a Volkswagen az ID.5-ösön végzett, amikor a legdögösebb jelenlegi változat, az ID.5 GTX lett belőle. A gyártó azonban nem csinált olyan sokat az ID.5-tel, csak az első és a hátsó lökhárítót, valamint a kerekeket változtatta meg - ha nem lennének GTX jelvények az oldalán és a hátulján, tényleg nehéz lenne megállapítani, hogy ez a teljesítményváltozat.

Ő azonban egy kicsit tovább ment a renderelésen, és amellett, hogy a széria Buzz első lökhárítót lecserélte egy GTX-stílusúra, az ID.5 GTX sportos oldalszoknyáit is ráadta, csak hogy alacsonyabbnak tűnjön a földhöz képest. A felfüggesztés is alacsonyabbra került, és bár a kerekeket nem mérte le (szintén az ID.5 GTX-ből vannak), valószínűleg 22 vagy 23 hüvelykes átmérőjűek, tehát talán egy kicsit túlméretezettek, de ez is jól érzékelteti, hogy ez egy sportosabb változat.

A Buzz külsejére azonban nem került GTX jelvény, mivel a verziómegjelölés nincs jelen a buszon, sem az első sárvédőkön, sem a hátsó ajtón. Ezért eltekintett a jelvény hozzáadásától, de egy szép kéttónusú fehér-piros fényezést adott neki, csak hogy erősítsem a VW GTI-hangulatot, amit a látható különleges jelvények nélkül is áraszt.

Ami a hajtásláncot illeti, azt valószínűleg a többi GTX-jelzésű VW villanyautótól fogják átvenni, így az ID. Buzz GTX várhatóan kétmotoros, összkerékhajtású, 300 lóerős, és 7 másodperc körüli 100 km/h-ra sprintelős időt fog elérni (a kisebb, könnyebb ID.5 GTX 6,3 másodperc alatt teszi meg a sprintet). A gyártó nem árulta el, hogy ez a modellváltozat mikor debütál, de azt megerősítette, hogy minden ID modellje érkezik majd GTX kivitelben.

A Volkswagen Phaeton második generációja sosem került gyártásba, de prototípus készült belőle, erről tett közzé képeket a gyártó pár napja, itt lehet őket megnézni.