A Drive Tesla Canada által nemrégiben közzétett cikk szerint a Lucid mindössze négy hónap alatt két bejelentett tűzesettel foglalkozott. A tüzek az elektromos autógyártó arizonai gyárában törtek ki.

A Lucid lassan, de biztosan növeli a gyártási sebességet az első, Casa Grandéban található gyárában. Az üzem hivatalos megnyitása óta legalább két alkalommal küldték ki a helyi tűzoltókat a helyszínre. A Drive Tesla Canada megjegyzi, hogy a Business Insider által megszerzett tűzoltósági feljegyzések szerint mindkét eset az elektromos autók akkumulátoraihoz kapcsolódó tűz volt.

A tűzoltósági jelentésekben szereplő információk alapján az egyik tűzeset 2022. március 14-én, helyi idő szerint este fél 11-kor történt. A tűz a Lucid hajtáslánc-központjában ütött ki, ahol hőmegfutást észleltek. Ez alapvetően azt jelenti, hogy még ha a tüzet el is oltják, az még jóval az első eset után is újra fellángolhat, mivel a növekvő hő további akkumulátorcellákra is hat. Ez az egyik oka annak, hogy az akkumulátorok tüzeit nehezebb kezelni, mint más tüzeket.

A tűzoltóság az akkumulátorral kapcsolatos tűzesethez vonult ki, a helyszínre tartva azonban arról értesültek, hogy "veszélyes helyzetté" minősítették át. Mire az első tűzoltók megérkeztek, az akkumulátort már egy víztartályba helyezték. Egy személy végül égési sérüléseket szenvedett, és egy helyi kórházban kellett ellátni.

A második tűz 2022. június 19-én este ugyanebben az időben történt. A tűzoltóságot az arizonai gyáron belül egy aktív járműakkumulátor-tűzhöz riasztották. Amikor az egységek megérkeztek, az akkumulátor már részben víz alá került a létesítményen kívül. A Drive Tesla Canada azt írja, hogy négy Lucid dolgozót kellett orvosi ellátásban részesíteni esetleges füstmérgezés miatt, egy másiknak pedig egy helyi egészségügyi intézményt kellett felkeresnie.

Névtelen források arról számoltak be, hogy a Lucid mindkét incidens során kénytelen volt evakuálni a gyárat. Remélhetőleg a gyártó rájött, hogy mi okozta a problémákat, és a jövőben nem lesznek további aggodalmak.

