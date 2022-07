A Xiaomi első elektromos autója egyre közelebb kerül a debütáláshoz. A jelek szerint a kínai nagy techcég augusztusban mutatja be a leendő szériamodell első futó prototípusát.

Legalábbis erről számol be néhány kínai médium, Lei Junra, a Xiaomi alapítójára hivatkozva, aki elmondta, olyan projektet hajt végre, amely úgy izgatja, mint kevés más.

Elmondása szerint Lei most szinte minden munkaidejét abban az épületben tölti, ahol az elektromos autó tervezésével foglalkozó irodák találhatók. Célja, hogy nyáron elkészüljön az első prototípus, majd megkezdődhessen a téli tesztelés, amely a márka első elektromos autójának meghatározásához vezet.

A Xiaomi 2024-re tűzte ki a piaci debütálást, de a mostani erőfeszítések miatt akár előre is hozhatják a menetrendet. Ezt támasztja alá az a hír is, hogy a Xiaomi Auto már fel is vett egy PR-felelőst.

A Xiaomi bejelentése, miszerint az elektromos mobilitás világában debütálna, 2021. márciusára datálódik. Azóta a vállalat, amely külön céget is alapított, hogy jobban tudjon erre a projektre összpontosítani, 1,54 milliárd dollárt különített el a működés beindítására, és 10 év alatt 10 milliárd dollárt tervez költeni arra, hogy szilárdan felépítse magát.

Az elektromos autó építése és értékesítése érdekében tett kezdeményezések között a Xiaomi egy kutatási és fejlesztési létesítményt is létrehozott a Peking külvárosában található Jicsuangban, amely jelenleg több mint 1000 embert foglalkoztat, és egy olyan gyárat tervez építeni, amely, amikor teljesen működőképes lesz, évente 300 000 autót fog gyártani. Az új gyár a tervek szerint két éven belül megkezdi a sorozatgyártást.

Mind a négy elektromos modell, amelyet a vállalat tervez gyártani, a Xiaomi gyárából fog kikerülni. Mindegyik nulla károsanyag-kibocsátású lesz, és 3. szintű autonóm vezetéssel rendelkezik majd.

