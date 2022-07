A Bentley több mint egy évszázados múltra tekint vissza, de jelenléte Kínában sokkal fiatalabb. A luxusautó-gyártó 20 éves fennállását ünnepli az ázsiai országban, és ezt négy limitált kiadású Mulliner modell bemutatásával teszi. A Bentley összesen 80 darabot gyárt - mindegyikből 20 darabot, a Mulliner pedig minden modellhez egyedi specifikációkat készít, amelyek híres londoni helyszíneken alapulnak.

A négy autó a Continental GT, a Continental GTC, a Bentayga és a Flying Spur. Mindegyik autó különleges konfigurációja - The Guard, The Carnaby, The Savile Row és The Pall Mall - egyedi dizájnnal, hímzéssel és egyéb Mulliner jellemzőkkel rendelkezik. A Mulliner minden egyes autót kézzel készít.

25 Fotó

A The Guard a brit királyi gárdából merít ihletet, a kéttónusú Continental GT pedig az ő ikonikus öltözéküket képviseli. A fekete tető a gárda jól ismert 18 colos fekete medvebőr kalapját jelképezi. A Bentley a 21 colos, 10 küllős kerekeken is feketét használ. Különleges jelvények utalnak az autó egyedi státuszára és limitált szériájára. Belül a Bentley háromtónusú színpalettával, kontrasztos varrással és egyéb Mulliner-nyalánkságokkal tupírozza fel az utasteret.

A Bentley egy Continental GT Cabrio modellt is piacra dob Carnaby néven. Ez a londoni Soho negyedben található Carnaby Street alapján készült bukótetős modell négy színben - Radium, Jetstream II, Orange Flame és Onyx - kapható. Ezeket a Bentley 22 colos, fekete festésű, fehérrel hangsúlyozott keréktárcsákkal párosítja. Az utastér Radium szegélyeket és hozzá illő kontrasztos öltéseket kap.

A Savile Row névre keresztelt Bentayga a Cumbrian Green színt 22 colos, 10 küllős, ugyanebben a színben fényezett keréktárcsákkal kombinálja. Belül a négyüléses SUV a Mulliner "Serenity" steppelését kapja az üléseken és az ajtókon, a fejtámlába hímzett öltöny és csokornyakkendő mutatja be a Savile Row nagy szabóit.

A végső Mulliner-darab a Bentley Flying Spurt a Pall Mallba frissíti fel. Ez a modell a királynő állami limuzinja előtt tiszteleg, amelyet a Bentley 2002-ben szállított neki, ugyanabban az évben, amikor a Bentley megkezdte az értékesítését Kínában. A Flying Spur kéttónusú, Beluga és Claret színű fényezést kapott, hozzá illő 22 colos kerekekkel. Belül a Pall Mall egyedi, elöl-hátul különböző színfelosztással rendelkezik.

Az egyedi Bentley-k első példányai hamarosan megérkeznek Kínába, a fennmaradó autókat pedig az elkövetkező hónapokban kizárólag az országban értékesítik.

A Volkswagen Phaeton második generációja sosem került gyártásba, de prototípus készült belőle, erről tett közzé képeket a gyártó pár napja, itt lehet őket megnézni.