Annak ellenére, hogy az Aston Martin a világ egyik legikonikusabb autómárkája, viharos 12 hónapon van túl. A cég 2021-ben 76,5 millió fontos (kb. 36 milliárd forintos) működési veszteségről számolt be, és jelenleg egymilliárd dolláros teljes adósságállománya van. A brit márka májusban lecserélte vezérigazgatóját és műszaki igazgatóját is, annak ellenére, hogy előbbi csak két éve volt a posztján.

A dolgok azonban javulhatnak. A hét elején az Aston Martin 653 millió fontos beruházási stratégiát jelentett be, amely segít az adósságok visszafizetésében, a termelés felfuttatásában és a villanyautók fejlesztésében. A szaúd-arábiai állami befektetési alap, amely már nagy részesedéssel rendelkezik a Lucid Motorsban és a McLarenben, 78 millió fontos (92,5 millió dolláros) befektetést eszközölt. Más részvényesek mellett a Mercedes-Benz is növelte részesedését az Astonban.

Még 2021 márciusában Lawrence Stroll ügyvezető elnök kijelentette, hogy az Aston Martin 2025-ben fogja piacra dobni első elektromos autóját, és a vállalat állítólag továbbra is tervezi, hogy teljesíti ezt a célt. Előbb azonban a népszerű DBX SUV plug-in hibrid változata érkezik, valószínűleg jövőre vagy 2024 elején.

Az Aston Martin jelenleg más gyártók platformjait vizsgálja, amelyeket felhasználhatna első villanyautójához. Lawrence Stroll nemrégiben három befutót említett: Mercedes-Benz, Rimac, és Lucid Motors.

A Mercedes jelenleg motorokat szállít az Aston Martinnak, így ennek a partnerségnek a folytatása az elektromos korszakban is racionális lépés lenne. Az Aston új szaúdi kapcsolatai azonban megnyitják az utat a szaúdi támogatású Lucid Motors-szal való megállapodás előtt. Stroll a Rimacot is megemlítette potenciális partnerként. A múltban Stroll utalt arra, hogy az Aston első elektromos autója egy hiperautó lehet, és ebben az esetben a Rimaccal való partnerségnek lehet értelme. Elvégre a Pininfarina Battista is ugyanarra a platformra épül, mint a Rimac Nevera.

