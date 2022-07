Ennek a fedélzeti kamerás videónak köszönhetően láthatjuk a Mercedes-AMG One-t akció közben a Hockenheimringen. A Mercedes-AMG One az egyik legambiciózusabb utcai autós projekt, amely valaha gyártásba került. Ez a lenyűgöző hibrid hiperautó közvetlenül a Mercedes-AMG F1-es csapatától átvett technológiát használ, hogy egy F1-es autót készítsen az utcára. A One nem csak a hajtásláncát osztja meg a Mercedes-AMG F1-es autójával, de a pályán is lenyűgöző teljesítményt nyújt.

A Mercedes-AMG One-t először 2017-ben láthattuk, amikor a cég bejelentette, hogy limitált szériában gyártanak majd hiperautókat, amelyek az F1-es programjukból származó hajtásláncot használnak. Nem volt könnyű feladat egy versenyre kifejlesztett F1-es motor átalakítása közúti használatra alkalmas hajtásláncba. Több évnyi mérnöki és fejlesztési munkát igényelt egy olyan megbízható hajtáslánc létrehozása, amely lenyűgöző teljesítményt nyújt, miközben megfelel a károsanyag-kibocsátási előírásoknak.

A Mercedes-AMG One motorja ugyanabban a brixworthi AMG motorgyárban készül, ahol az F1-ben használt motorokat is gyártják. A hibrid hiperautó együttes teljesítménye észbontó 1049 lóerő. A Mercedes-AMG azt állítja, hogy a hajtáslánc összetettsége miatt nem tudnak végleges nyomatékadatot közölni.

A hajtáslánc középpontjában egy PU106C néven ismert 1,6 literes V6-os turbómotor áll, amely 11 000-es fordulatszámig pörög és 574 lóerőt produkál. Az MGU-H használata kiküszöböli ennek a V6-os motornak az F1-es autókhoz hasonló turbóhátrányát.

Mivel ez a motor az F1-ből származik, egy MGU-K is található benne, amely egy, a V6-oshoz csatlakoztatott villanymotor, ez a különleges egység 163 lóerőt termel. Az F1-es autóval ellentétben a Mercedes-AMG One egy-egy első kerékre szerelt villanymotort használ, ami együttesen 326 lóerőt ad le.

E lenyűgöző hajtáslánc támogatására a nagyobb szénszálas Mercedes-AMG One az F1-es autókban található rendszerhez hasonló, összetett tolórudas felfüggesztés-felállítást használ. A Mercedes-AMG One egy sor olyan aktív aerodinamikai funkciót is élvez, amelyek az F1-ben nem engedélyezettek. A Mercedes-AMG One még DRS üzemmóddal is rendelkezik, amely a pályabejárás során az egyenesekben nagyobb sebességet biztosít a pilótáknak.

