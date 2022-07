A Car Magazine arról ír, hogy a McLaren és a BMW ismét együtt dolgozhat egy közös modell kifejlesztésén. Ez egy elektromos sportautó lenne, amely a McLaren F1 örökösének tekinthető, amit a gyártó az 1990-es években gyártott.

Sem a BMW, sem a McLaren nem nyilatkozott a témában. A lap szerint azonban a két márka vezetői néhány hónappal ezelőtt találkoztak, hogy zárt ajtók mögött megvitassák ezt a projektet, amelyet kéz a kézben tudnának megvalósítani. Ha ezek a megbeszélések eredményre vezetnek, a McLaren a karbonváz tervezéséért, míg a BMW az akkumulátorok és a motorok szállításáért lenne felelős.

A BMW azért érdekelt annyira a McLarennel való együttműködésben, mert az összes versenytársa elektromos szuperautót fejleszt. Tudjuk, hogy az Audi R8 utódja akkumulátoros lesz, és hogy a Mercedes-AMG egy elektronikus szuperautót fog piacra dobni. Bár a müncheni székhelyű autógyártó néhány éve nem gyártott hasonlót, ezt a lehetőséget kihasználva beszállhatna a versenybe, és piacra dobhatna egyet.

A BMW M-nek, a cég sportautó részlegének nem kell sokat bizonyítania, tudja, hogyan kell sportautókat fejleszteni. Állítólag azért kopogtattak a McLaren ajtaján, hogy hasznosítani tudják annak know-how-ját a súlycsökkentés és a futómű torziós merevségének növelése terén.

Tavaly áprilisban az Automotive News Europe hasonló pletykáról számolt be: a BMW és a McLaren tárgyalásokat folytatott az elektromos járművek platformjának kifejlesztéséről. Még egy egyetértési nyilatkozatot is aláírtak 2022. március 24-én. Ha ez az együttműködés sikeres lesz, a BMW elektromos szuperautója a 2019-ben bemutatott Vision M Next koncepcióra épülhet, amelyből egyelőre nem született sorozatgyártású modell.

