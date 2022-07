Az új Hyundai Ioniq 6 a 77 kWh-s akkumulátorral (amely a Genesis GV60-ból, a Kia EV6-ból és újabban a Hyundai Ioniq 5-ből is ismert) több mint 610 km-es hatótávolságot ér el. Ezt most hivatalosan is bejelentette a gyártó.

A legnagyobb hatótávolságú elektromos autók top tízes listáján az Ioniq 6 így a harmadik helyre kerülne. A 77 kWh-s akkumulátor mellett lesz egy 53 kWh-s akkumulátor is (nem 58 kWh-s, mint az EV6 és az Ioniq 5 esetében). Hátsókerékhajtással és 18 colos kerekekkel kombinálva ez 14 kWh/100 km alatti fogyasztást tesz lehetővé.

14 Fotó

A fent említett 77,4 kWh-s akkumulátor hátsó és összkerékhajtással is kombinálható. Az Ioniq 5 modellhez hasonlóan a csúcsmodell is 239 kW rendszerteljesítményt és 605 Nm forgatónyomatékot kínál, és a 100-as sprintet is ugyanannyi idő alatt, 5,1 másodperc alatt teljesíti. A sajtóközleményből nem derül ki, hogy e három modellen (53 kWh RWD-vel, 77 kWh RWD-vel és AWD-vel) kívül van-e más variáns is. A rendszer többi teljesítménye és egyéb adatai szintén titokban maradnak.

A megjelenését már június végén megmutattuk, de a fenti galériában számos új képet is találhattok. A 4,85 méter hosszú járművet találóan Electrified Streamliner néven emlegetik. A nagyon áramvonalas modell légellenállási együtthatója 0,21, és ezzel csak kevéssel rosszabb, mint a jelenlegi rekordtartó Mercedes EQS, amelynek értéke 0,20. Ehhez hozzájárulnak a külső tükröket helyettesítő kamerák is.

A 800 voltos rendszernek köszönhetően az akkumulátor (a testvérmodellekhez hasonlóan) mindössze 18 perc alatt 10 százalékról 80 százalékra hozható. A kétirányú töltési képesség is visszakerült a fedélzetre.

A műszerfal formáját egy repülőgép szárnya ihlette. A külső kamerák képeinek kijelzői a belső oldalon ezekhez a szárnyakhoz vannak csatlakoztatva. A kormánykerék mögött az Ioniq 5-höz hasonlóan két 12 colos kijelző található, az egyik műszerkijelző, a másik pedig érintőképernyő. Mindkettő konfigurálható.

A navigáció a rendezvényen részt vevő technológiai szakértő szerint intelligens útvonaltervezést is kínál az elérhető töltőállomások feltüntetésével, és az akkumulátor automatikusan előmelegedik a töltés előtt. A fedélzeti frissítések nemcsak az infotainment-szoftvert, a térképanyagot és a segédrendszereket érintik, hanem az akkumulátor vezérlését is.

Az új funkciók közé tartoznak:

kéttónusú környezeti világítás 64 különböző színnel, amely a gyorsításra reagál (Speed Sync)

a vezetési állapottól függő hang(Electric Active Sound)

Állítható gázérzékenység és kormányerő, kézzel kapcsolható összkerékhajtás(EV Performance Tune-up).

négy LED-lámpa a kormánykeréken a töltés állapotának jelzésére.

Opcionálisan az Ioniq 5-ből ismert Relax ülések is rendelkezésre állnak, amelyek háttámlája messze hátra dönthető. Ha a jármű áll, kényelmesen elhelyezhet egy notebookot a középkonzolon, és dolgozhat vele. Négy USB-C port és egy hagyományos USB-A aljzat USB-stickek és hasonlók számára biztosítja az Ioniq 6 áramellátását.

Az új Highway Driving Assist 2 (HDA 2) mostantól lehetővé teszi az automatikus sávváltást is, ha a kijelző be van kapcsolva. Ha túl közel kerül a sávhatárhoz, a HDA 2 visszahozza az autót a sávba. A félautonóm vezetési képességek közé tartozik az Ioniq 6 távoli parkolásának lehetősége is.

A gyártás várhatóan a harmadik negyedévben indul, a szállítások pedig 2022 vége előtt kezdődnek meg. A várható N-modellel kapcsolatban a Hyundai a rendezvényen csak annyit mondott, hogy pénteken mutatják be. A vezetők nem árulták el, hogy az Ioniq 6-ra épül-e, ahogy más részleteket sem.

