A Motor1.com-nak a 2022-es Goodwood Festival of Speed alkalmával a Czinger alapítója és vezérigazgatója, Kevin Czinger felidézte a 21C hiperautó inspirációját és fejlesztését. Mindemellett néhány izgalmas hírt is megtudhattunk a Czinger jövőjéről, amely több modellt is tartalmaz majd különböző szegmensekben. A második modell debütálása pedig már a küszöbön áll.

"Néhány héten belül bemutatjuk a következő modellünket" - mondta Czinger. "Ez egy négyüléses jármű lesz, alacsonyabb áron. Nagyobb volumenű, de még mindig nagyon exkluzív. A mi mércénk szerint nagyobb volumenű."

Ebben az esetben az alacsonyabb ár valószínűleg még mindig elég drága lesz. A 21C körülbelül 2 millió dollárért, azaz kb. 800 millió forintért kapható és ami a nagyobb gyártási volument illeti, ez is relatív. Mindössze 80 darab 21C készül majd, így a négyüléses még mindig elég exkluzív lehet, ahogy Czinger mondja. Ami a többi modellt illeti, a tervek szerint több, különböző szegmenseket lefedő járművet kínálnak majd.

"Nagy teljesítményű autókat akarunk gyártani kisebb darabszámmal, hogy mindig a legújabb fejlesztéseket kínálhassuk" - magyarázta Czinger. "De van egy olyan technológiánk, amellyel teljesen új és különböző szerkezeteket tudunk készíteni anélkül, hogy új öntő- és présszerszámokba kellene beruházni, így nagyon különböző autókat tudunk készíteni. Az évtized végére, 2030-ra már hat-hét különböző modellünk lesz, amelyek mindegyike nagyon változó lesz, és egy kicsit más szegmenst határoz meg."

Czinger nem adott támpontokat a jövőbeli járművek stílusára vagy műfajára vonatkozóan. Vélhetően egy négyüléses modell érkezhet egyszerűen egy 21C-nél szélesebb utastérrel, de lehet szedán vagy crossover is. A hat-hét különböző modellből álló portfólió elérése gyakorlatilag garantálja, hogy legalább egy-két crossover is lesz a kínálatban. Ami a 2030-as határidőt illeti, a vállalatnak másfél évente kellene egy új modellt bemutatnia, hogy teljesítse a célt.

Teljesítmény tekintetében, ha a 21C bármi támpontot ad, akkor bőségre számíthatunk, radikális formavilággal. A két, egymás mögötti ülésrendet a vadászgépek ihlették, a 21C kialakítása 200 km/órás sebességnél két tonna leszorítóerőt generál. A keskeny belső tér nagyobb felületet biztosít a sárvédőkön, és ott van még az erő. Czinger szerint a 21C 2,88 literes, ikerturbós V8-as motorja a legnagyobb teljesítményt produkálja literenként a sorozatgyártású motorok közül, 950 lóerőt ad le önmagában. Az első kerekek elektromos meghajtásával párosítva összesen 1250 lóerőt teljesít. A hiperautó már pályarekordokat állított fel Laguna Secában és a Circuit of the Americas pályán.

