Az egy dolog, hogy a fiadnak autót veszel, hogy fából építesz egyet, az egy másik. Ez a vietnami apa azonban tovább ment, és valami egészen mást épített - fia kedvenc videojátékos tankjának fából készült változatát.

Az ND - Woodworking Art nevű YouTuber legújabb projektje nem a megszokott fából készült autók voltak, amiket gyakran látunk a csatornán. Ezúttal fia kívánsága egy tank volt a World of Tanks című videojátékból. Az előző tankkal ellentétben, amelyet ugyanez a YouTuber egy átalakított Mitsubishi Delica furgonból készített, ez a fából készült tank másképp épült és másképp is működik. Csak kerekek helyett lánctalpakat és lánckerekeket használt a mozgáshoz.

A YouTuber a váz és a fa "lánckerekek" megépítésével kezdte. Azért az idézőjelek, mivel a sínpárok összekapcsolásához tényleges fém lánckerekeket használtak; a fából készültek csak a kinézet miatt vannak ott. Két villanymotor segítségével a két sín két irányba mozog, ami lehetővé teszi, hogy a tank viszonylag könnyen valódi tankfordulókat hajtson végre. A fából készült tanknak még egy forgó henger is van a közepén, kiegészítve a páncélököl csövével, hogy teljes legyen a megjelenés.

Közben az igazi kemény munka a karosszériapanelekkel és a részletekkel kezdődött, amelyek mind fából készültek. Az egész projekt három hónapig tartott, és tekintve a rengeteg munkát, amin a YouTubernek keresztül kellett mennie, valójában nem lepődünk meg ezen az időn.

Fontos megjegyezni, hogy a fából készült tank úgy tűnik, hogy a World of Tanks videojáték megrendelésére készült, tekintve a logó elhelyezését, mind a videón, mind magán a tankon. Ettől függetlenül nagyra értékeljük a YouTuber kézügyességét és találékonyságát, amit már korábbi munkáiban is láthattunk, például a Bugatti Centodieci fából készült méretarányos modelljében.

