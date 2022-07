A Rimac készen áll arra, hogy landoljon az Egyesült Államokban. A Nevera elektromos hiperautót hivatalosan is tanúsította a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) és a Kaliforniai Légierő Bizottság (CARB), így az utolsó szabályozási akadály is elhárult az észak-amerikai értékesítés előtt.

A horvát cég névadója, Mate Rimac éppen ezeket a dokumentumokat tette közzé Facebook-fiókján, amelyekből az is kiderül, hogy a Rimac Nevera az Egyesült Államokban - a legszigorúbb EPA-szabványok szerint - 287 mérföldes, azaz körülbelül 462 km-es hatótávolsággal rendelkezik. Ez magasabb, mint egy olyan bestselleré, mint a Tesla Model 3 SR, amely szintén az EPA-ciklusban 267 mérföldnél, azaz körülbelül 430 km-nél áll meg. Nem is rossz egy hiperautótól. Persze, ha rálépsz a gázra (szigorúan a pályán, tekintettel az extrém teljesítményre) a helyzet sokat változhat.

A Rimac Nevera az amerikai piacon 2022-es autónak minősül, de nem valószínű, hogy az év végéig átjut az Atlanti-óceánon. Még a zágrábi székhelyű vállalatnak is meg kellett küzdenie a mikrochipek és félvezetők hiányával, és némi késedelmet szenvedtek a termelésben.

A Rimac nemrég fejezte be az első Nevera építését, és dolgozik a másodikon, amely jelenleg a szállítás előtti tesztfázisban van: mindkettőt az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek számára tartják fenn, de a vállalat titokban tartja a kilétüket. "Az ügyfelek lesznek azok, akik az autóikról fotókat fognak közzétenni, amikor a kiszállítások megtörténnek" - idézték a felső vezetést.

"Az alkatrészek alacsony rendelkezésre állása" - mondták a központból az elmúlt hónapokban - "lelassította az ütemtervet. Furcsa, tekintve, hogy egy olyan autó, mint a miénk, nagyon kis darabszámú, de tény, hogy szinte a teljes autót házon belül gyártjuk, beleértve az elektronikát is, és ehhez több ezer és ezer alkatrészt kell beszereznünk. Ez most nem könnyű."

Az előre nem látható eseményektől eltekintve a Rimac (amely időközben más frontokon is elfoglalt) továbbra is hisz abban, hogy képes lesz a tervezett 150 Nevera autót észszerű időn belül legyártani és leszállítani. Az 1914 lóerős, 2360 Nm-es szuperautó, amely 415 km/h végsebességre és 1,85 másodperces 0-100 km/h-s sprintre képes, lesz az alapja a Pininfarina Battistának is, egy másik, közös származású, de torinói névvel ellátott elektromos szörnyetegnek.

