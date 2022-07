A Ferrari Monza SP2 minden bizonnyal az egyik legexkluzívabb maranellói modell. De mit tegyünk, ha ez az egyediség még mindig nem elég? A Mansory talán megtalálta a megfelelő megoldást.

A német tuner a Bespoke programja révén, amely szó szerint "méretre szabja" az autókat, egy sor mechanikai és esztétikai finomságot kínál, amelyek minden részletében személyre szabhatók, hogy a maranellói barchetta valóban egyedülálló legyen.

13 Fotó

Esztétikai szinten a Mansory által kidolgozott Monza SP2 elsősorban a nagyon hangsúlyos szénszálas esztétikai készlet miatt különbözik "normál" testvéreitől, különösen elöl, a földtől néhány mm-re elhelyezett spoilerrel.

Az oldalon tovább haladva észrevehetjük az új, exkluzív kialakítású, szinte "turbinaszerű" felniket, amelyek könnyebbek, mint az eredeti öt, dupla csavaros küllővel operáló felnik. Hátul négy kör alakú, piros profilú kipufogóvég található, pirosra festett diffúzorral kombinálva.

Végül, de nem utolsósorban számos szénszálas részlet is található, mint például a tükörsapkák, az első légbeömlők, az első és hátsó kipufogók, valamint a belső tér különböző elemei. Ha már a belső térről beszélünk, itt a tuner nagyon kevés változtatásra, néhány apró részletre szorítkozott.

A Monzára vonatkozó legnagyobb változások azonban a mechanikát érintették. A Mansory szakemberei elsősorban egy új felfüggesztési rekesz beépítésével foglalkoztak, amely merevebb és sportosabb, mint az eredeti, a gran turismóhoz tervezett.

A motor, a klasszikus 6,5 literes V12-es is kapott néhány jelentős fejlesztést, például új szívó- és kipufogórendszert, amely lehetővé tette, hogy elérje a 830 lóerős teljesítményt és a 740 Nm nyomatékot. Végül a féknyergeket is módosították, amelyek most sárga színűek.

A Monza módosítási csomag árát és elérhetőségét a német tuner nem jelentette be, de logikusan feltételezhető, hogy a módosítások csak nagyon kevesek számára lesznek elérhetőek.

