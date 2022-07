A rajongók körében G60 kódnéven ismert következő BMW 5-ös sorozatú szedán egy továbbfejlesztett prototípusa került közelebbről lencsevégre. Végre ledobta az ideiglenes lámpákat, hogy helyet adjon a szériaérett fényszóróknak és hátsó lámpáknak. Nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy az álcázott prototípus miért "kacsintgat" ránk, de az utasoldali fényszóró biztosan úgy néz ki, mint a végleges elrendezés. Emellett örömmel jelentjük, hogy a veserács nem túl nagy.

Az autó hátulján mindkét végleges hátsó lámpatest a helyén van, és úgy tűnik, ezek jelentősen eltérnek a 3-as sorozat LCI és az új 7-es sorozat lámpáitól. Összességében úgy tűnik, hogy a köztes modell a többi BMW szedánhoz képest élesebb megjelenésű, ahelyett, hogy ugyanazt a modellt adná különböző méretekben, ahogy más autógyártók hajlamosak tenni.

Galéria: 2023 BMW 5 Series Sedan with production lights spied

14 Fotó

Az 5-ös sorozat szedánból ismét egy praktikusabb Touring változat (G61) és egy hosszú tengelytávú szedán (G68) fog születni Kínába, valamint az M5 (G90). A Bimmer Post fórumok egyik megbízható forrásának szaftos jelentése szerint a BMW visszahozza az M5 Touringot (G99), hogy felvegye a harcot a Mercedes-AMG E63 S kombi és az Audi RS6 Avant ellen.

A normál szedán a jelek szerint körülbelül egy év múlva kerül gyártásba, így a hivatalos debütálásra 2023 első hónapjaiban számíthatunk. A hosszú tetős származék 2024 márciusában kerülhet a futószalagokra, az M5 Sedan ugyanezen év júliusában követi, míg az M5 Touring 2024 novemberében.

A szokásos benzin- és dízelmotorok termésén túl - amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek az Euro 7-es előírásoknak - legalább egy plug-in hibrid hajtáslánc is lesz, amint azt e prototípus töltőportja jelzi. Úgy hallottuk, hogy a BMW egy M560e névre keresztelt M Performance hibridet tervez, amely 565 lóerős kombinált teljesítménnyel rendelkezik. Ez az M5 alá kerül majd, amelynek ikerturbós V8-asa és egy villanymotorja az XM akár 750 lóerős teljesítményének felel meg.

A tisztán elektromos i5 Sedan jövőre jelenik meg a belső égésű változatokkal együtt, és várhatóan lesz egy i5 eDrive40 nevű hátsókerék-hajtású alapváltozat is. Tervben van egy kétmotoros, xDrive-val felszerelt i5 xDrive40, és egy pikáns i5 M50 is. Egyelőre semmi sem hivatalos, de úgy tűnik, a BMW dolgozik egy i5 Touringon is azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak a Porsche Taycan Cross/Sport Turismo-t.

Az 5-ös sorozat a jövő évi debütálást követően várhatóan 2024 júliusától kapja meg a 3-as szintű önvezető rendszert Európában.

A brit rendőröket először kérdezték meg a flottába került villanyautókról és a véleményük nem pozitív. Itt írtunk róla, hogy miért.