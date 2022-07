Mi kell egy olyan négyhengeres motor megépítéséhez, amely őrületes 2000 lóerőre képes? Ez az egyedi építésű drag racer egy, a tulajdonos által tervezett, testre szabott négyhengeres boxermotorral rendelkezik. Ez az egyedi motor elég ahhoz, hogy a brazil versenyzőcsapat elnyerje a valaha tesztpadra vitt legerősebb négyhengeres motor címét.

A FuelTech USA csapata a legjobb minőségű üzemanyagrendszer-alkatrészeket készíti módosított utcai és versenyautókhoz. A FuelTech USA-nak van egy YouTube-csatornája, ahol bemutatja az ő üzemanyagrendszer-alkatrészeiket használó, lenyűgöző eredményeket produkáló konstrukciókat.

A FuelTech USA mai bemutatója egy brazil gyorsulási versenyző csapat által épített, rekordot felállító versenyautó. Ez a kocsi egy léghűtéses VW motorral működik, amelyet a tulajdonos úgy alakított át, hogy a valaha mért legerősebb négyhengeres motort hozza létre. Ez a motor a tulajdonos személyes projektje volt, aki éveket töltött azzal, hogy a szerény léghűtéses négyhengerest egy valódi erőművé alakítsa.

A motor a blokkot és a fejet is tartalmazó panelekből készült, amely V8-as motorokhoz készített, utángyártott alkatrészeket használ, így a végtermék nagyon egyedi. A 3,5 literes, négyhengeres erőforrás egy összetett, 88 mm-es Precision turbófeltöltőt is tartalmaz, amely egy nagyobb, 106 mm-es turbófeltöltőt táplál. Ez az érdekes beállítás lehetővé teszi, hogy a kisebb turbófeltöltő alacsony fordulatszámon gyorsan felpörögjön, majd a nagyobb turbót táplálja, hogy magasabb fordulatszámon az is beinduljon.

A végeredmény egy léghűtéses motor, amely megbízhatóan 2029 lóerőt produkál a tesztpadon, és készen áll arra, hogy rekordokat állítson fel. A lenyűgöző egyedi motor támogatásához ez a versenyautó a FuelTech USA számos alkatrészét használja.

A brit rendőröket először kérdezték meg a flottába került villanyautókról és a véleményük nem pozitív. Itt írtunk róla, hogy miért.