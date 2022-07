A múlt héten a Volkswagen bemutatta a Phaeton második generációjának képeit, amely sajnos soha nem került piacra. Ahogyan azt cikkünkben kifejtettük, a Phaeton D2 a wolfsburgi márka számára kritikus időszakban született.

Végül úgy döntöttek, hogy a Phaeton második generációjának bemutatására és piacra dobására nem áldoznak pénzt, bár egy prototípus elkészült, és a Volkswagen idén júliusban, 2022-ben, a luxusszedán 20. évfordulója alkalmából leplezte le.

A Volkswagen nem árulta el a halva született modell műszaki részleteit. A német Auto Motor und Sport magazin viszont kutatott információk után, hogy kiderítse, a szedán kizárólag hosszú tengelytávval létezne. Hossza 5,3 méter lett volna, ami megegyezik a jelenlegi Mercedes-Benz S-osztály "limuzin" hosszával.

A magazin információkat szerzett a motorokról is. Ahogy azt elképzelhetjük, a VW Phaeton D2-t különböző motorokkal kínálnák. Az alapkivitelben 340, illetve 286 lóerős V6-os benzin- és dízelmotorral készült volna. A német gyártó még egy V6-os benzinmotorra épülő PHEV változatot is tervezett piacra dobni, amelynek kombinált teljesítménye 455 lóerő. Az autó állítólag képes lett volna vezeték nélkül is feltöltődni.

Az európai sofőrök számára egy V8-as TDI-t terveztek. Végül, a kínálat csúcsán a Volkswagen W12-es motorral hajtotta volna a Phaetont. Nem tudjuk, hogy mekkora teljesítménnyel, de azt tudjuk, hogy ezen erőforrás révén 650 lóerő és 900 Nm nyomaték fejlődik a Bentley Continental GT Speed motorházteteje alatt.

Mielőtt nagyon belefásulnánk abba, hogy nem lett másodgenerációs Phaeton, érdemes emlékezni arra, hogy 2015-ben a Volkswagen belekeveredett a Dieselgate-botrányba. A gyártónak a világ több részén is megfelelővé kellett tennie járműveit, és súlyos bírságokat kellett fizetnie. Ráadásul az első generációs autó egy pénznyelő volt. A márka minden egyes eladott autóval 28 000 eurót veszített.

