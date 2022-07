A Mercedes-Benz közvetlenül is megszüntetheti oroszországi tevékenységét, mégpedig úgy, hogy a helyi forgalmazója, a Mercedes-Benz Rus eszközeit eladja valamelyik márkakereskedőjének. Erről a Kommerszant számolt be, amely szerint a Panavto, az Avtodom, az Avilon és a Major is a potenciális vevők között van. A moszkvai régióban található, használaton kívüli üzem nem lesz része az üzletnek.

A hírek szerint az egyik kereskedő megkaphatja a forgalmazási jogokat a meglévő autókészlettel együtt, amelyet a vállalat a szankcióktól való félelem miatt még nem értékesített. Az egészet várhatóan árverésre bocsátják.

Ráadásul a Kommerszant forrásai szerint e hónap elején a Mercedes oroszországi irodájának alkalmazottai tömegesen kezdtek el munkát keresni. Ebben az esetben valószínűleg nem elbocsátásokról, hanem önkéntes elbocsátásokról volt szó - mint például a Volkswagen esetében, ahol hathavi fizetést utaltak át azoknak, akik önként távoztak a cégtől.

Maga a gyártó újságíróknak elmondta, hogy különböző lehetőségeket mérlegel az országban való üzleti tevékenységre, és megértést kért, amiért egyelőre nem kommentálja a jövőbeli terveket vagy stratégiai döntéseket.

A Mercedes-Benz tavaly a második legnépszerűbb prémium márka volt Oroszországban, közvetlenül a BMW mögött. Idén március 3-án a vállalat leállította az esipovói ipari parkban lévő összeszerelősort, ahol az E-osztályt és több crossovert szereltek össze, valamint a külföldi szállításokat. Már akkor arról számoltak be, hogy a márkának nincs semmilyen kilátása a további oroszországi munkára. Az Európai Vállalkozások Szövetségének Autógyártók Bizottsága szerint a Mercedes-Benz az idei év első felében mindössze 8 279 autót adott el az országban. A csökkenés a 2021-es év azonos időszakához képest 65%-os volt.

A brit rendőröket először kérdezték meg a flottába került villanyautókról és a véleményük nem pozitív. Itt írtunk róla, hogy miért.