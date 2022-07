Már rendelkezésre állnak azok a kamerarendszerek, melyek lefülelik a piroson áthajtókat, és amik hasonló elven működnek, mint a sebességmérő eszközök.

„A közlekedési lámpáknál a kamerát és a vakut indukciós hurokkal köthetik össze, vagy érzékelőket helyezhetnek el az úton. Az induktív hurok az út alatt fut, és érzékeli, ha egy jármű áthajt rajta. Általában kettő van belőlük. Az első hurok a stopvonal alatt található. Ha a közlekedési lámpa pirosan világít, és egy jármű elhalad az érzékelő felett, akkor jelet kap a kamera, amely elkészíti az első képet. Ha azonban a jármű áthalad a kereszteződésen is, akkor átlépi a második indukciós hurkot, s egy másik fénykép készül, amely dokumentálja a piros lámpa megsértését” – részletezte a KTI.

Németországban 7 gyártó 17 rendszere kapott engedélyt a kiépítés előkészítésére, ezek között ráadásul vannak többfunkciós megoldások is, így nem a piroson áthajtás az egyetlen, amit szankcionálhatnak az újgenerációs kamerákkal.

Több fejlesztés ugyanis sebességmérésre is alkalmas, de ami ennél is érdekesebb, hogy a mobiltelefon használatát is képes detektálni. Így aztán aki telefonozva száguld át a piroson, az végre megkaphatja jogos büntetését.

Hogy mikor vezetik be ezeket Németországban, az még nem eldöntött kérdés, azonban a megszaporodott szabályszegések miatt várhatóan rövidesen döntenek az alkalmazásáról.

