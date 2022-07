Zsák a foltját – mondhatnánk, elnézve a lengyel A2-es autópályán készült videót, melynek előzményeit ugyan nem láttuk, az viszont egészen biztos, hogy nem mutattak követendő példát a résztvevők.

Mi már csak ott kapcsolódunk be az eseményekbe, amikor a Peugeot sofőrjének elgurul a gyógyszere és a leállósávon keresztül előzi meg az egymás mellett haladó kamionokat, aztán belassít az egyik előtt.

Nem is kellett több, az előtte haladó teherautó is „büntetőfékezésbe” kezdett, a mellettük haladóval pedig gyakorlatilag satuba fogják a korábban türelmetlenkedő személyautóst, majd az autópálya kellős közepén meg is áll egymás mellett két kamion.

Mondanunk sem kell, hogy mennyire felelőtlen és veszélyes mutatvány volt egy mindegyikük részéről, az utánuk érkező kombi sofőrjének pedig vélhetően fogalma sem volt arról, hogy mi történik előtte. A videó alatti kommentek zöme érthető módon legszívesebben elvenné a jogsiját a kakaskodóknak.

