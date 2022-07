A Tesla megkezdte a Model Y crossoverek gyártását vadonatúj, Berlin melletti gyárában. Az európai helyszín üzembe helyezése előtt a kontinens különböző részein az emberek Kínában gyártott, importált Model Y-okat vettek át. Vannak-e említésre méltó különbségek a Tesla különböző gyárakban gyártott modelljei között?

A Tesla a népszerű Model Y elektromos crossovert a világ több pontján is gyártja. Valójában, bár még mindig a vállalat eredeti üzemében, a kaliforniai Fremontban készül, a Tesla Kínában is nagy számban gyártja a Model Y-t, nemcsak a helyi piacra, hanem exportra is.

A Tesla ma már legalább két különböző Model Y változatot is gyárt az új texasi gyárában, és többször is beszámoltunk már arról, hogy az autógyártó Berlin melletti Gigafactory gyárában is Model Y crossoverek futnak le a szerelőszalagról.

Érdekes módon, közelebbről megvizsgálva látható, hogy a Tesla különböző Gigagyáraiban épített Model Y SUV-k néhány kulcsfontosságú különbséggel rendelkeznek, bár sok nem túl nyilvánvaló. Bízzuk Richardra az RSymons RSEV YouTube-csatornáról, hogy felkutasson néhány, különböző gyárakban épített Model Y-t, és alaposan elemezze őket.

Richard bevallja, hogy nem úgy készült, hogy videót fog készíteni, ezért a telefonjáról filmez, és a helyszínen kicsit zajos a hang. Ennek ellenére egy Berlinben gyártott Tesla Model Y Performance-ra bukkant. Aki nem tudná, Richardnak van egy Model Y Long Range modellje, amelyet a Tesla sanghaji üzemében gyártottak.

Hogy egyértelmű legyen, Richard megerősíti, hogy a jelenleg Berlinben gyártott Model Y nem az új 4680-as akkumulátorcellákat használja, ami a Kínában gyártott változatoknál is így van. Feltételezi, hogy a Németországban gyártott Model Y az LG celláival van felszerelve, és bruttó 79 kWh kapacitással rendelkezik.

Egy gyors pillantást vetve mindkét Model Y crossoverre kiderül, hogy eltérő első ülésekkel, valamint eltérő hangszórókkal vagy erősítőkkel rendelkeznek, amelyek jobb hangminőséget biztosítanak. Az egyik legnagyobb változás azonban, amelyet a Model Y tulajdonosa a rendezvényen észrevett, az autó felfüggesztési rendszeréhez kapcsolódik.

A Berlinből származó Model Y új rugókat, lengéscsillapítókat és egyéb továbbfejlesztett felfüggesztési alkatrészeket kapott. A jelek szerint sokkal kényelmesebb a menete, mint a többi Model Y SUV-nak, ami vitathatatlanul jó dolog, mivel sok autóipari kritikus megdorgálta az autót emiatt.

A Made in Germany Model Y a jelek szerint kiváló minőségű fényezést kapott. Richard azonban megjegyzi, hogy az összes általa látott, Kínából származó Model Y-nak is megfelelő festése volt. Nemrég mi is megjegyeztük, hogy úgy tűnik, a Tesla végre figyelemre méltó lépéseket tesz az autóinak festése és illeszkedése terén.

További változások közé tartoznak az erősebben párnázott első ülések, a továbbfejlesztett kesztyűtartó-nyitó mechanizmus, valamint a belső anyagok javítása az ajtók belső oldalán és a hátsó ülések mellett. Richard bemutatja a raktérben található új csomagtartó polcot is, amelyet mostantól az Y-modell kínai gyártású változataiba is beépítenek. Új és továbbfejlesztett merevítők is vannak a crossover csomagtérajtójához.

Richard egy kis időt tölthet a német gyártmányú Model Y Performance vezetésével, így a többi részletért mindenképpen nézd meg a videót.

