2021 augusztusában egy pillanatra a Lamborghini világszerte elérte az autózás szerelmeseinek szívét, és őrületbe kergette őket. Az olasz márka teljesen váratlanul dobott le egy teaser videót egy új Countachról, majd néhány nappal később teljes egészében leleplezte azt. Nem koncepcióautóként vagy fantáziadús renderelésként, hanem egy valódi, 2022-ben forgalomba kerülő szériaautóként.

9 Fotó

Most már 2022 felénél járunk, és a Countach LPI 800-4 ügyfélszállításai megkezdődtek. A Lamborghini nemrég Japánba indult az újjászületett szuperautóval, ezzel először mutatkozott be a felkelő nap országában. Konkrétan egy kis csoport különleges vendéget hívtak meg a Terrada raktárba, ahol az új, piros Countach mellé elődje, egy 1989-es, 25. évfordulós modell is csatlakozott, amely szintén fantasztikusan nézett ki pirosban.

A Lamborghini nem árulja el, hogy pontosan milyen vörös árnyalatot alkalmaztak az új modellre - több mint 30, új és régi árnyalatokat magába foglaló színt kínálnak a vásárlóknak -, de a klasszikus Countach jobban viseli a színt, mint valaha.

A szuperautó hivatalosan is megérkezett Japánba, de árcédulával nem fogod látni a márkakereskedésekben. Ami azt illeti, nem fogsz árakat látni egyetlen új Countachon sem, függetlenül a helyszíntől. A Lamborghini csak 112 darabot épít, és mindegyik már régen elkelt. És a hibrid V12-es motorral, amely 803 lóerőt generál mind a négy kerék számára, biztosan olyan gyors, mint amilyennek látszik.

